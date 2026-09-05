特朗普：美國非農就業勝預期　聯儲局「愛國」就應減息

8月非農就業人口數據（NFP）4日公布，報告顯示非農就業人口大幅增加16.2萬人，顯示勞動市場在夏季降溫後加速，美總統特朗普4日喊話聯儲局（FED）要求減息，否則他就不和有貿易逆差的國家進行交易。 強大國家代表更低利率 根據美國勞工統計局4日公布的報告，儘管面臨伊朗戰爭與通膨壓力，美國8月非農職位的大幅增加顯示企業招聘動力依然充足，就業市場未因外部風險而明顯疲軟。其中，8月非農就業人口在季節調整後，增加了16.2萬人，超過經濟學家預估的5.3萬人，創下3月以來最大單月增幅，失業率則如預期維持在4.1％。

特朗普4日在自家社交平台Truth Social發文，他認為本次非農就業數據遠遠超出大家的預期，為此，他認為「一個強大的國家代表着更低的利率，信用也更好」，因為美國的信用狀況比不久前好很多，因此他喊話，FED應該立刻減息，像過去一樣擁有全球最低的利率。