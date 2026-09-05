特朗普：美國非農就業勝預期　聯儲局「愛國」就應減息

8月非農就業人口數據（NFP）4日公布，報告顯示非農就業人口大幅增加16.2萬人，顯示勞動市場在夏季降溫後加速，美總統特朗普4日喊話聯儲局（FED）要求減息，否則他就不和有貿易逆差的國家進行交易。
強大國家代表更低利率
根據美國勞工統計局4日公布的報告，儘管面臨伊朗戰爭與通膨壓力，美國8月非農職位的大幅增加顯示企業招聘動力依然充足，就業市場未因外部風險而明顯疲軟。其中，8月非農就業人口在季節調整後，增加了16.2萬人，超過經濟學家預估的5.3萬人，創下3月以來最大單月增幅，失業率則如預期維持在4.1％。
特朗普4日在自家社交平台Truth Social發文，他認為本次非農就業數據遠遠超出大家的預期，為此，他認為「一個強大的國家代表着更低的利率，信用也更好」，因為美國的信用狀況比不久前好很多，因此他喊話，FED應該立刻減息，像過去一樣擁有全球最低的利率。
高利率「極不公平」
特朗普說，美國最高法院在極其荒謬又代價高昂的關稅裁決中，承認了「總統」擁有絕對的權力，用在停止與有貿易逆差的國家進行交易，要嘛減息，要嘛停止交易，比關稅好用多了！
特朗普表示，高利率導致美國處於極不公平的劣勢，他不允許這樣的情況發生，而FED在新任主席的帶領下，是時候展現「愛國情操」了。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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