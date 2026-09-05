特朗普孫女開學一星期就作病　頂唔住要返屋企搵阿媽

美總統特朗普的19歲孫女凱伊（Kai Trump）才剛到邁阿密大學（University of Miami）參加開學第一周，竟然已經鬧得三天沒辦法吃飯，甚至得回家找媽媽，因為她得了鏈球菌咽喉炎需要照顧。

《霍士新聞》報道，凱伊在YouTube分享自己在離開佛羅里達州朱庇特市（Jupiter）最後幾天的生活，在她離開家到邁阿密大學之前，她從高爾夫球場開車回家，一想到要離開家人和好友，凱伊忍不住在車上紅了眼眶，並表示「今天必須和所有人道別，真的很難過」。她說，自己平常不是很容易哭的人，今天這種反應也讓自己很意外。