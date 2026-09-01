美國婦殺三兒女案審判無效　以患產後精神病作抗辯

美國麻薩諸塞州備受矚目的「殺子案」4日出現重大進展。涉嫌於2023年勒死3名年幼子女的36歲女子克蘭西（Lindsay Clancy），因陪審團歷經7天、超過38小時仍無法達成一致裁決，法官最終宣布審判無效（mistrial），檢方是否重新起訴、展開重審仍有待決定。 克蘭西曾任產房護士，2023年1月趁丈夫外出時，在住家地下室以彈力帶勒斃5歲女兒、3歲兒子及8個月大的幼子，隨後企圖輕生，導致自己終身癱瘓。她並不否認殺害3名子女，但主張案發時因罹患產後精神病（postpartum psychosis），在精神失常狀態下犯案，因此以「精神疾病不負刑責」作為抗辯。

全美關注審判 這場歷時近6周的審判引發全美高度關注，也再次掀起社會對產後心理健康及刑事責任認定的討論。辯方指出，克蘭西案發前精神狀況急遽惡化，多次向醫療人員求助，卻未獲得適當治療，最終在精神病發作下犯案。 檢方則認為，克蘭西雖有抑鬱症狀，但並未失去辨識能力，案發前還刻意安排丈夫外出購物，顯示犯案經過縝密規劃，應依法負起一級謀殺責任。

討論案件後續程序 陪審團在審議期間多次向法官表示陷入僵局。辯護律師更主張，一名陪審員即使承認對案情存有合理懷疑，仍拒絕依照法官指示適用法律，因此要求將其撤換。不過法官認為沒有足夠理由解除該名陪審員職務，駁回請求。 在陪審團始終無法作出一致裁決後，法官宣布本案審判無效。麻州普利茅斯縣（Plymouth）檢察官表示，目前尚未決定是否重新審理，但強調：「3名孩子遭到殺害，我們有責任為他們尋求正義」。法院已排定9月29日再度開庭，屆時將討論案件後續程序，包括是否重啟審判。若未來重審且被判有罪，克蘭西可能面臨終身監禁；若法院認定其因精神疾病不負刑責，則可能持續留置精神醫療機構接受治療。