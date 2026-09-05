俄烏戰爭｜烏國安局遇襲　俄噴射式無人機屢破基輔空防

俄羅斯4日持續對烏克蘭首都基輔發動空襲，一架無人機擊中烏克蘭國家安全局（SBU）位於市中心的總部大樓，造成至少5人受傷。這是俄烏戰爭爆發四年多來，俄軍首度直接命中這座象徵烏克蘭國家安全核心的重要政府設施，被視為衝突進一步升級的跡象。 烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍無人機直接瞄準國安局代理局長波克拉德（Oleksandr Poklad）的辦公室，不過波克拉德並未在攻擊中受傷。他已下令國安局研擬具體反制行動，並強調烏軍將提供必要支援，對俄方作出回應。

代理局長逃過一劫 報道指出，基輔近日已連續多天遭受俄軍密集空襲，攻擊範圍涵蓋市中心及周邊工業區，多棟建築受損。自上一波攻勢展開以來，基輔市及周邊地區已有超過50人死亡、逾百人受傷，居民長時間籠罩在空襲警報之中。 分析認為，俄軍此次成功擊中國安局總部，也凸顯烏克蘭防空能力正面臨嚴峻挑戰。近來俄方大量投入時速可達500公里的噴射式無人機，不僅飛行速度快，也較難遭到傳統防空火力攔截。由於烏克蘭地對空飛彈及戰機數量有限，使重要政府設施承受更大威脅。

呼籲國際社會對俄施壓 烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）譴責俄方在國際社會重啟和平斡旋之際發動攻擊，認為此舉顯示莫斯科無意透過外交途徑解決衝突，呼籲國際社會加大對俄羅斯施壓。據悉，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）與庫什納（Jared Kushner）近日預計前往莫斯科及基輔，就俄烏停火方案展開新一輪接觸。 烏克蘭國家安全局前身可追溯至蘇聯時期的國家安全委員會（KGB），自1991年烏克蘭獨立後改組，負責反間諜、反恐、網路安全及重大國安案件調查，也是烏克蘭對抗俄羅斯情報與特種作戰的重要機構，近年多次策劃針對俄軍的重要打擊行動。