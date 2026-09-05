熱門搜尋:
西藏尼泊爾泥石流 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 叡璟 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
國際
出版：2026-Sep-05 16:15
更新：2026-Sep-05 16:15

伊朗局勢｜伊傳只餘兩個月汽油庫存　石油出口大幅萎縮

分享：
圖為通過霍爾木茲海峽的船隻。（圖／路透）

圖為通過霍爾木茲海峽的船隻。（圖／路透）

美國持續加大對伊朗的經濟制裁與能源封鎖，外媒引述多名伊朗高層消息人士指出，德黑蘭正面臨近年來最嚴峻的經濟壓力，不僅石油出口大幅萎縮，國內汽油庫存更僅剩約兩個月，若情況持續惡化，恐引發更嚴重的能源與社會危機。

報道指出，儘管伊朗是全球主要產油國之一，但受限於國內煉油能力不足，仍需進口大量汽油。消息人士表示，在美國持續封鎖石油出口、強化制裁執法，以及戰事造成基礎設施受損的多重衝擊下，伊朗目前僅剩約兩個月的汽油供應。

「經濟流放行動」

美國近來透過被稱為「經濟流放行動」（Operation Economic Outcast）的制裁措施，進一步打擊伊朗規避制裁的金融與貿易網絡，並切斷其取得外匯及進口物資的管道。華府認為，持續施壓將迫使德黑蘭在未來談判中作出更多讓步。

根據能源數據公司Kpler統計，伊朗原油出口已從一年前每日約170萬桶，大幅下滑至約26萬桶，政府主要外匯收入幾乎遭到切斷。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）日前也坦言，在制裁與封鎖影響下，國家整體貿易量已減少約25%至35%。

伊朗庫赫斯塔克一處民房被炮火擊中，據報當時正舉行婚禮，造成多人死傷。(路透社) 伊朗庫赫斯塔克一處民房被炮火擊中，據報當時正舉行婚禮，造成多人死傷。(路透社) 伊朗庫赫斯塔克一處民房被炮火擊中，據報當時正舉行婚禮，造成多人死傷。(路透社) 伊朗庫赫斯塔克一處民房被炮火擊中，據報當時正舉行婚禮，有兒童受傷。(美聯社) 伊朗國營傳媒報道，美軍對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，增至5死近70人受傷。(路透社) 伊朗國營傳媒報道，美軍對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，增至5死近70人受傷。(路透社) 伊朗國營傳媒報道，美軍對伊朗南部多地發動空襲，波及霍爾木茲甘省庫赫斯塔克一個婚禮現場，增至5死近70人受傷。(路透社)

「影子船隊」成本攀升

經濟困境也反映在民生層面。伊朗里亞爾近期跌至歷史新低，官方統計年通膨率逼近70%，食品價格漲幅更高，民眾購買力持續下滑，失業問題惡化。由於政府財政日益吃緊，過去用來規避制裁的走私與「影子船隊」運作成本也持續攀升，使伊朗更難突破美國制裁網絡。

分析人士指出，美國近月來不斷收緊對伊朗的經濟壓力，加上限制其石油出口及金融交易，使德黑蘭可運用的政策空間愈來愈小。蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）現代史教授安薩里（Ali Ansari）認為，伊朗正承受極為沉重的經濟壓力，若情勢持續惡化，最終可能不得不重返談判桌，但也不排除選擇以軍事行動回應，以提高談判籌碼。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務