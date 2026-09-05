伊朗局勢｜伊傳只餘兩個月汽油庫存　石油出口大幅萎縮

美國持續加大對伊朗的經濟制裁與能源封鎖，外媒引述多名伊朗高層消息人士指出，德黑蘭正面臨近年來最嚴峻的經濟壓力，不僅石油出口大幅萎縮，國內汽油庫存更僅剩約兩個月，若情況持續惡化，恐引發更嚴重的能源與社會危機。 報道指出，儘管伊朗是全球主要產油國之一，但受限於國內煉油能力不足，仍需進口大量汽油。消息人士表示，在美國持續封鎖石油出口、強化制裁執法，以及戰事造成基礎設施受損的多重衝擊下，伊朗目前僅剩約兩個月的汽油供應。

「經濟流放行動」 美國近來透過被稱為「經濟流放行動」（Operation Economic Outcast）的制裁措施，進一步打擊伊朗規避制裁的金融與貿易網絡，並切斷其取得外匯及進口物資的管道。華府認為，持續施壓將迫使德黑蘭在未來談判中作出更多讓步。 根據能源數據公司Kpler統計，伊朗原油出口已從一年前每日約170萬桶，大幅下滑至約26萬桶，政府主要外匯收入幾乎遭到切斷。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）日前也坦言，在制裁與封鎖影響下，國家整體貿易量已減少約25%至35%。

「影子船隊」成本攀升 經濟困境也反映在民生層面。伊朗里亞爾近期跌至歷史新低，官方統計年通膨率逼近70%，食品價格漲幅更高，民眾購買力持續下滑，失業問題惡化。由於政府財政日益吃緊，過去用來規避制裁的走私與「影子船隊」運作成本也持續攀升，使伊朗更難突破美國制裁網絡。 分析人士指出，美國近月來不斷收緊對伊朗的經濟壓力，加上限制其石油出口及金融交易，使德黑蘭可運用的政策空間愈來愈小。蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St Andrews）現代史教授安薩里（Ali Ansari）認為，伊朗正承受極為沉重的經濟壓力，若情勢持續惡化，最終可能不得不重返談判桌，但也不排除選擇以軍事行動回應，以提高談判籌碼。