玻利維亞軍營煙火庫爆炸　釀至少10死62傷

玻利維亞西部城市維亞查（Viacha）一處軍事基地4日下午發生嚴重爆炸事故，造成至少10人死亡、62人受傷，另有多人傷勢嚴重。事故發生後，大批消防、救護及軍警人員趕赴現場搶救，當局已展開調查，以釐清爆炸原因。

事故地點位於距離行政首都拉巴斯（La Paz）約30公里的維亞查軍營。根據官方說法，爆炸發生於當地時間下午約2時30分，起火點位於儲放煙火及爆裂物料的倉庫。初步研判，爆炸源自國防部煙火儲存區，但真正肇因仍待進一步調查。