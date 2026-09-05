玻利維亞軍營煙火庫爆炸　釀至少10死62傷

玻利維亞西部城市維亞查（Viacha）一處軍事基地4日下午發生嚴重爆炸事故，造成至少10人死亡、62人受傷，另有多人傷勢嚴重。事故發生後，大批消防、救護及軍警人員趕赴現場搶救，當局已展開調查，以釐清爆炸原因。
事故地點位於距離行政首都拉巴斯（La Paz）約30公里的維亞查軍營。根據官方說法，爆炸發生於當地時間下午約2時30分，起火點位於儲放煙火及爆裂物料的倉庫。初步研判，爆炸源自國防部煙火儲存區，但真正肇因仍待進一步調查。
真正原因仍待調查
維亞查衛生局局長內布拉斯卡（Rita Nebraska）表示，目前估計死亡人數介於10至15人之間，已有62人受傷，其中14名傷者因傷勢嚴重送往拉巴斯醫院救治，包括一名全身三度燒燙傷的女童。
玻利維亞國防部長胡斯蒂尼亞諾（Ernesto Justiniano）指出，傷者中有52人為附近居民，其餘則為軍方人員，顯示爆炸波及範圍廣泛。強烈爆炸震波也導致周邊民宅窗戶大量震碎，部分建築受損，居民一度驚慌逃離。
或再次發生爆炸
消防單位表示，由於爆炸現場仍殘留高溫熱源，不排除再次發生爆炸的風險，因此已封鎖周邊至少150米範圍，禁止民眾靠近，同時持續進行降溫及搜索作業。
網上流傳的畫面可見，爆炸後現場竄出大量濃濃黑煙，遠處清晰可見，消防車、救護車及軍方車輛陸續進入軍營救援。玻利維亞政府表示，將全面調查事故原因，並檢討軍方危險物品的儲存與管理機制，以避免類似事件再次發生。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。