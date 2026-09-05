西藏尼泊爾泥石流｜一中國公民受困尼泊爾水電廠10日獲救 狀況穩定(有片)

中國與尼泊爾邊境嚴重泥石流發生10日後，一名被困尼泊爾特里蘇里水力發電廠隧道內的中國公民周六(5日)獲救。央視指目前獲救者已被轉運至醫院，目前身體狀況穩定。中國駐尼泊爾大使前往探望。
尼泊爾軍方表示，由軍方人員和南韓災害專家組成的聯合救援隊，在一條長225米的隧道內救出一名男子。社交平台片段顯示，救援人員把這名獲救男子抬上直升機，一名軍醫為他進行簡單身體檢查。連同早前獲救的兩名尼泊爾工人，至今共有三人從水力發電廠隧道被救出。
央視報道，據獲救者回憶在隧道內等待救援期間，他曾多次看到遠處搜救人員的燈光並大聲呼喊。「每次我看見燈光就喊，特別大聲喊。」他說，可能因為距離較遠，救援人員並未聽到。當周六救援人員靠近他時，燈光照到眼前，他反而一度不敢相信。
尼泊爾軍方發言人又說，在災區努瓦科特鎮一座房屋中救出一名女子，把她送往加德滿都治理。軍方發布的照片顯示，這名女子全身沾滿泥漿，救援人員向她送上飲用水，再用毛毯包裹救出。警方說，截至當地今早5時，已經在泥石流災區發現1344具遇難者遺體，另外有4898人失蹤。
Miracle in Nepal 🇳🇵— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 5, 2026
Rescuers in Nepal pull Chinese national alive from a hydropower tunnel 10 days after floods caused devastation on the border. pic.twitter.com/zSvuqPcPto
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