Simon ＆ Garfunkel成員不滿特朗普政府 認真考慮離開美國

Simon ＆ Garfunkel著名曲目包括《Sound of silence》、《Mrs. Robinson》、《Scarborough Fair》與《Bridge Over Troubled Water》，是六十年代最流行的樂隊之一，被視為該年代社會的反文化偶像。Art Garfunkel以個人及合作作品共榮獲8項格林美獎，包括一項錄音學院終身成就獎。他與隊友Paul Simon初時為好友，後來關係一度緊張，但在多年疏遠後已於2025年和好如初。

美國傳奇樂隊Simon ＆ Garfunkel成員Art Garfunkel近日接受專訪，強烈表達對特朗普政府的不滿。他擔憂氣候變化與美國現況，坦言不認同當前政府，正認真考慮離開美國。

Art Garfunkel受訪提及特朗普治理下的美國時直言，地球暖化、海平面上升及許多人捱餓都是事實。對於特朗普政府接管委內瑞拉，Art Garfunkel震驚質疑這是否將成為新規則，不認同接管一個國家代表統治到該國。

長期以來，Art Garfunkel一直是自由派擁護者，大力支持獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）等特朗普反對者。他強調非常擔心氣候變遷對地球的影響，而特朗普時斷時續且史無前例的舉動更令他感到擔憂。

盼特朗普離開白宮

Art Garfunkel表示，儘管美國目前情況嚴峻，但本屆政府終會結束。他期盼隨著特朗普離開白宮，恐懼能隨之消散，並強調特朗普不可能永遠執政，大眾只能繼續抱持希望。

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