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出版：2026-Sep-06 10:05
更新：2026-Sep-06 10:05

希臘F-4戰機表演時墜毀兩人亡　數千人目睹悲劇

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希臘空軍一架F-4幽靈式戰機墜毀。（圖／美聯社）

希臘空軍一架F-4幽靈式戰機墜毀。（圖／美聯社）

希臘空軍一架F-4幽靈式戰機5日在雅典郊外一個空軍基地參加航空展時墜毀，機上2名飛官不幸罹難，意外發生時，數以千計人正在現場觀看一年一度的「雅典飛行周」（Athens Flying Week），突如其來的慘劇震驚全場。

希臘F-4戰機表演時墜毀兩人亡　數千人目睹悲劇（AP） 希臘F-4戰機表演時墜毀兩人亡　數千人目睹悲劇（路透） 希臘F-4戰機表演時墜毀兩人亡　數千人目睹悲劇（路透） 希臘F-4戰機表演時墜毀兩人亡　數千人目睹悲劇（路透） 希臘F-4戰機表演時墜毀兩人亡　數千人目睹悲劇（AP）

起飛後失去高度 兩飛官未及彈射逃生

據希臘雅典通訊社（ANA）報道，這架F-4戰機在雅典郊外的基地起飛後不久即發生意外。希臘廣播電視公司一名在場記者表示，戰機剛剛起飛便突然失去高度，隨後墜向地面，戰機撞擊地面後立即爆炸燃起大火，現場頓時陷入混亂。

據當地媒體指出，墜機原因目前尚不明朗，機上兩名飛官並未啟動彈射逃生裝置。希臘當局已派遣數架消防飛機前往事故現場，協助撲滅戰機墜毀後引發的大火。

這場突發意外迫使「雅典飛行周」活動立即中止。希臘國防部長Nikos Dendias隨即取消後續行程，趕赴墜機現場了解情況。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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