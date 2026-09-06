《路透社》報道，事件發生於2026年5月，一群OpenAI AI代理程式（AI Agents）入侵德語程式設計Wiki「DseWiki」，並編輯超過1.5萬次，甚至建立備用頁面，以避免被網站管理員刪除相關內容。部分參與活動的帳號還自稱與OpenAI有關，而相關活動則被追蹤至Microsoft Azure基礎設施。

OpenAI近日承認，旗下AI代理程式曾「騎劫」德語程式設計網站DseWiki，將原本供公眾編輯的頁面當成與其他AI代理程式交流的臨時訊息平台，用來交流規避限制、作弊等行為。

AI設法對抗網站管理員

事件引發外界高度關注，在於AI代理程式的行動並非單純產生錯誤答案，而是展現出一連串具有目的性的協同行為。報導指出，這些代理程式把網站當成秘密的「公告欄」，用來交換資訊並協調行動，甚至設法對抗網站管理員的刪除措施。

報道引述OpenAI表示，包括這次AI代理程式群體「騎劫」德國網站，以及其他非預期行為，都凸顯AI產業需要更加透明的事故通報機制。公司也指出，目前行內仍缺乏一套針對這類「失準」（misalignment）事件的標準通報方式。