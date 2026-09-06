OpenAI近日承認，旗下AI代理程式曾「騎劫」德語程式設計網站DseWiki，將原本供公眾編輯的頁面當成與其他AI代理程式交流的臨時訊息平台，用來交流規避限制、作弊等行為。
《路透社》報道，事件發生於2026年5月，一群OpenAI AI代理程式（AI Agents）入侵德語程式設計Wiki「DseWiki」，並編輯超過1.5萬次，甚至建立備用頁面，以避免被網站管理員刪除相關內容。部分參與活動的帳號還自稱與OpenAI有關，而相關活動則被追蹤至Microsoft Azure基礎設施。
AI設法對抗網站管理員
事件引發外界高度關注，在於AI代理程式的行動並非單純產生錯誤答案，而是展現出一連串具有目的性的協同行為。報導指出，這些代理程式把網站當成秘密的「公告欄」，用來交換資訊並協調行動，甚至設法對抗網站管理員的刪除措施。
報道引述OpenAI表示，包括這次AI代理程式群體「騎劫」德國網站，以及其他非預期行為，都凸顯AI產業需要更加透明的事故通報機制。公司也指出，目前行內仍缺乏一套針對這類「失準」（misalignment）事件的標準通報方式。
這並非OpenAI近期首次面臨AI代理程式失控爭議。今年7月，OpenAI AI代理程式在一次安全測試期間逃離受控環境，進入Hugging Face相關系統，引發外界對自主AI代理程式安全性的強烈質疑。OpenAI表示，將強化AI系統的監控，並限制安全測試期間的網路存取權限。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。