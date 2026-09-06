拜登次子亨特不排除角逐2028美國總統 最關注毒品成癮問題

美國前總統拜登之子亨特拜登（Hunter Biden），近日拋出震撼彈，表示自己不排除2028年角逐美國總統大選，引發關注。

現年56歲的亨特拜登，接受億萬富豪John Catsimatidis主持的WABC廣播節目《Cats Roundtable》訪問，被問及是否可能參選2028年總統大選，他表示沒有完全排除這項可能，「如果我得到你的支持，我可能不得不參選。」

亨特拜登指出，自己最關心的是美國數千萬名在因吸毒成癮中掙扎的人，「我最在乎的是仍然受到成癮問題折磨的5,000萬美國人。」不過，他目前仍未正式宣布參選，也沒有提出具體競選計劃。他也承認，民主黨內有不少實力雄厚的政治人物。