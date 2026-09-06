北海道八旬翁被詐騙2000萬日圓 疑犯冒充警察檢察官被捕

日本北海道日高町一名80多歲老翁，遭詐騙約2千萬日圓（約100萬港元），警方成功在現場逮捕前來取款的29歲男子。

《北海道放送》報道，遭逮捕的黎姓男子自稱公司高層，警方以涉嫌詐欺未遂罪將其拘捕。警方表示，8月18日至9月4日期間，黎男的共犯多次打電話給住在日高町的80多歲老翁，冒充警察、檢察官等身分，謊稱男子涉及犯罪，並以「為了證明你沒有參與犯罪，需要暫時交按金」等說法，要求男子準備大筆現金。

老翁被騙後往警署求助