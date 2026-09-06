北海道八旬翁被詐騙2000萬日圓 疑犯冒充警察檢察官被捕

日本北海道日高町一名80多歲老翁，遭詐騙約2千萬日圓（約100萬港元），警方成功在現場逮捕前來取款的29歲男子。
《北海道放送》報道，遭逮捕的黎姓男子自稱公司高層，警方以涉嫌詐欺未遂罪將其拘捕。警方表示，8月18日至9月4日期間，黎男的共犯多次打電話給住在日高町的80多歲老翁，冒充警察、檢察官等身分，謊稱男子涉及犯罪，並以「為了證明你沒有參與犯罪，需要暫時交按金」等說法，要求男子準備大筆現金。
老翁被騙後往警署求助
老翁累積損失高達約2千萬日圓，直到9月2日，老翁前往警署求助，警方掌握案情後展開「事主仍相信歹徒」的誘捕行動。警方依照歹徒指示，讓老翁將現金放置在其工作場所出入口附近，並安排警員埋伏監視。9月4日，黎男依約前往取走現金，當場遭埋伏警員逮捕。
不過，面對警方調查，黎男否認涉案，「我不知道這是詐騙。朋友拜託我幫忙收一份禮物。」警方認為，黎男在案件扮演負責收取現金的「車手」，目前正進一步追查幕後操控電話、指示取款的其他共犯。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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