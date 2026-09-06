《生還者》希臘版參賽者被螺旋槳所傷致截肢 索償1億美元

希臘版《生還者》（Survivor）一名22歲網紅參賽者Stavros Floros於今年5月拍攝期間，在海中潛水叉魚、尋找食物時，被觀光船螺旋槳撞擊，導致左腿膝蓋以下遭截肢，他控告該真人騷節目安全措施不足，要求賠償1億美元。

Stavros Floros指控，節目的賽制要求參賽者必須進入公開海域、透過魚叉捕魚取得食物，但拍攝地點附近卻為觀光船恆常航道。他認為製作團隊沒有提供足夠的安全措施，包括護航船、劃定保護區域及明確的警示標誌，讓參賽者承受不必要風險。

住院2個月 接受多次手術

Stavros Floros描述意外發生後，他傷勢極為嚴重，由肇事觀光船上的一名陌生人替他綁上止血帶，救回他一命。意外後，他被送往邁亞密一間醫院接受治療，住院長達61日，期間接受多次手術。

他透露，拍攝海域過去就曾有參賽者差點遭險，甚至曾經有人在同一片水域死亡，但製作團隊仍沒有採取足夠的安全措施。