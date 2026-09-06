印度男痛毆女友致死 重組案情遭警員綑綁拿棍猛力打100下(有片)

印度一名男子涉嫌在巴士站當街痛毆同居女友，後者最終傷重不治。網上流傳警員到現場重組案情的片段，男子遭警員綑綁，一名警員拿著長棍打其臀部，發出響亮聲音，足見其力度之重。男疑犯被打到不斷扭動身體，甚至求饒，但執棍警員仍猛力打他；疑犯最少被打了數十下以上，有報道指約100下。影片曝光後引起關注，警方辯稱，這宗案件情節極為嚴重，必須「多做一步」，向犯罪分子發出強烈訊息。
事發在古吉拉特邦(Gujarat)，疑犯Faizal Lakhani和女友Kajal Baraiya過去約7年來一直露宿於巴夫那加爾一處人行道上。男方出獄後，發現女友與認識男子Ravi交往，雙方上周四(3日)發生衝突。Lakhani攻擊Baraiya和Ravi，前者送院後傷重不治，Lakhani於隔日被捕。
警員由街外打到巴士站內
社交網周六(5日)流傳片段可見Lakhani最初雙手被綁，伏在一輛汽車車尾遭警員用棍大力揮打其臀部，數下之後，他痛到閃避並倒在地上，但警員拉起他繼續打。眾人之後移往巴士站室內，警員沿途再揮棍打他臀部，繼而將他綁在一柱子上繼續打其臀部，Lakhani狀甚痛苦。
片段惹來輿論認為警員過了火位，當地警官辯稱Lakhani當街暴力攻擊女子的影片流傳後，嚴重損害警方形象，甚至讓民眾認為警方已失去公信力。因此，警方必須在這類極端案件中「多做一步」，向犯罪分子傳達強烈訊息，並認為這宗案件已對警隊聲譽造成損害。不過，古吉拉特邦高等法院先前曾處理警方當眾毆打嫌犯的案件。審訊指，邦政府內政部早在5月7日發布通告，限制警方以此類方式對待嫌犯。通告明定，強迫疑犯當眾做深蹲、跪地爬行，或踢踹、持棍毆打等行為，都可能面臨嚴格紀律處分。若警員被發現從事相關行為，將受到懲處，負責區域的高階警官也須承擔責任。
Indian police punish man for shitting in the wrong designated street pic.twitter.com/SuYVFJ4XzW— World War Poo (@WorldWarPoo) September 5, 2026