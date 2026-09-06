印度男痛毆女友致死 重組案情遭警員綑綁拿棍猛力打100下(有片)

印度一名男子痛毆女友導致其死亡，重組案情時遭警員綑綁拿棍猛力打100下。(互聯網)

印度一名男子涉嫌在巴士站當街痛毆同居女友，後者最終傷重不治。網上流傳警員到現場重組案情的片段，男子遭警員綑綁，一名警員拿著長棍打其臀部，發出響亮聲音，足見其力度之重。男疑犯被打到不斷扭動身體，甚至求饒，但執棍警員仍猛力打他；疑犯最少被打了數十下以上，有報道指約100下。影片曝光後引起關注，警方辯稱，這宗案件情節極為嚴重，必須「多做一步」，向犯罪分子發出強烈訊息。

事發在古吉拉特邦(Gujarat)，疑犯Faizal Lakhani和女友Kajal Baraiya過去約7年來一直露宿於巴夫那加爾一處人行道上。男方出獄後，發現女友與認識男子Ravi交往，雙方上周四(3日)發生衝突。Lakhani攻擊Baraiya和Ravi，前者送院後傷重不治，Lakhani於隔日被捕。