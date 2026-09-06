日本岐阜縣開業20年蛋糕店火災3死 老闆聚會有人涉持刀傷人縱火

日本岐阜縣一間蛋糕店連住宅周六(5日)晚發生大火，現場火勢猛烈，2層高建築物燒通頂。警方表示，其中一名傷者送院搶救後不治，這場大火增至3人罹難。事發時，蛋糕店老闆正與友人聚會，其中一名參加者可能涉及縱火、持刀傷人。
《每日新聞》等媒體報道，事發的是岐阜縣本巢市宗慶地區蛋糕店「Sunrise」，一名女子周六晚9時許報警稱，「有人被刀刺中，且有人淋潑汽油，發生大火」。
警方表示，消防員其後在火場尋獲2具遺體，另有3人送院治療，包括66歲蛋糕店老闆娘曾野Satomi。3名送院傷者中，一名70歲男子其後不治。
蛋糕店連住宅為2層樓建築，大火燒毀約300平方米樓房，屋頂燒穿，建築物大面積焦黑。經消防員奮力灌救，火勢約在3小時後撲滅。
鄰居：蛋糕店開業20周年 老闆可能與友人聚會慶祝
警方指，蛋糕店老闆在失火時與友人們聚會，共11人在屋內。知情者指，相信老闆當時正與中學舊同學聚會。警方懷疑，其中一人可能涉案。
蛋糕店位於樽見鐵路北方真桑站東南面約1.3公里的郊區，四周有農田和住宅。
附近一名40多歲居民表示，當時聽到數次巨響，然後看到屋裡竄出火舌。當日蛋糕店關門後，仍有幾輛車停在店前停車場，「附近的人還在說『今年是20周年，可能在辦慶祝活動吧』」。根據蛋糕店官網，今年是開店20周年。
岐阜縣西式烘焙店協會人員表示，這間蛋糕店的老闆娘擔任該協會理事，「不像是會被怨恨的人，先前見面時也沒有異樣」。
《日本經濟新聞》報道，警方案發後到場搜證，正朝殺人及縱火方向調查。
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