日本岐阜縣開業20年蛋糕店火災3死 老闆聚會有人涉持刀傷人縱火

警方表示，消防員其後在火場尋獲2具遺體，另有3人送院治療，包括66歲蛋糕店老闆娘曾野Satomi。3名送院傷者中，一名70歲男子其後不治。

《每日新聞》等媒體報道，事發的是岐阜縣本巢市宗慶地區蛋糕店「Sunrise」，一名女子周六晚9時許報警稱，「有人被刀刺中，且有人淋潑汽油，發生大火」。

日本岐阜縣一間蛋糕店連住宅周六(5日)晚發生大火，現場火勢猛烈，2層高建築物燒通頂。警方表示，其中一名傷者送院搶救後不治，這場大火增至3人罹難。事發時，蛋糕店老闆正與友人聚會，其中一名參加者可能涉及縱火、持刀傷人。

鄰居：蛋糕店開業20周年 老闆可能與友人聚會慶祝

警方指，蛋糕店老闆在失火時與友人們聚會，共11人在屋內。知情者指，相信老闆當時正與中學舊同學聚會。警方懷疑，其中一人可能涉案。

蛋糕店位於樽見鐵路北方真桑站東南面約1.3公里的郊區，四周有農田和住宅。

附近一名40多歲居民表示，當時聽到數次巨響，然後看到屋裡竄出火舌。當日蛋糕店關門後，仍有幾輛車停在店前停車場，「附近的人還在說『今年是20周年，可能在辦慶祝活動吧』」。根據蛋糕店官網，今年是開店20周年。