《彭博社》報道，現年71歲的Lululemon創辦人Chip Wilson與52歲妻子Summer今年早前已分居，目前正進行家事訴訟，相關法院文件仍處於封存狀態。Wilson夫婦2002年結婚，不只是夫妻，也是長期工作夥伴，其妻是Lululemon早期重要成員之一，並擔任品牌創始首席設計師，對Lululemon早期發展扮演關鍵角色。Wilson過去也曾公開肯定妻子對Lululemon的重要貢獻。

身家高達61億美元（約478.3億港元）的加拿大知名瑜伽服飾品牌「Lululemon」創辦人Chip Wilson離婚，由於他結婚20年未簽署婚前協議，龐大財產如何分配引發外界關注。

至於外界最關注的，莫過於這場離婚可能牽動的龐大資產。Chip Wilson目前仍持有Lululemon約8.6%股份，市值接近10億美元，Summer則持有約1%股份，價值約1億美元。兩人雖早已離開Lululemon日常運作，但Wilson至今仍是公司的主要股東之一。

報道指出，兩人並未簽署婚前協議，由於加拿大卑詩省最高法院目前已有相關家事訴訟，外界因此高度關注這場婚姻結束後，雙方資產究竟會如何處理。不過，由於案件文件目前遭到封存，具體財產分配內容尚未公開。

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