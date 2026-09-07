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出版：2026-Sep-07 13:14
更新：2026-Sep-07 13:14

印尼火山爆發｜火山灰噴至1.5萬米高空　逾700航班受阻

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印尼知名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近日爆發（AP）

印尼知名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近日爆發（AP）

印尼知名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近日爆發，火山灰噴發至約1.5萬米高空。因火山灰大規模飄散導致雅加達多座機場被迫暫停航班，712架航班受到影響，逾15萬名旅客滯留。

逾15萬旅客滯留

喀拉喀托之子火山位於印尼爪哇島與蘇門答臘島之間的巽他海峽（Sunda Strait）。當地地質單位表示，火山自9月4日起出現活動，9月5日爆發時不僅噴出熔岩，巨大轟鳴聲甚至傳到約700公里外，9月6日又發生另外2次爆發。

火山灰迅速擴散至周邊空域，印尼氣象單位指出，火山灰在爪哇島一側最高達約6,000米，在蘇門答臘島一側甚至達到約1.5萬米。其中，蘇加諾－哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）因偵測到火山灰進入機場周邊空域，被迫暫停航班。機場營運商表示，共有712架航班受到影響，新加坡航空更宣布取消當天所有往返雅加達的航班。

印尼知名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近日爆發（路透） 印尼知名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近日爆發（AP） 印尼知名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近日爆發（AP） 印尼知名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近日爆發，令車主需要洗走車上的火山灰（AP） 印尼知名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近日爆發，令車主需要洗走車上的火山灰（路透） 印尼知名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近日爆發，令數以十萬名旅客滿留機場（AP） 印尼知名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近日爆發，令數以十萬名旅客滿留機場（AP） 印尼知名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近日爆發，令數以十萬名旅客滿留機場（AP）

計劃人工降雨解決火山灰問題

火山灰除了造成航班大亂，也影響當地居民生活，部分學校停課，有人因火山灰出現眼睛不適；漁民也暫停出海。印尼災害應變單位則計劃「人工降雨」等方法，希望快速沖刷空氣中的火山灰。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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