印尼火山爆發｜火山灰噴至1.5萬米高空　逾700航班受阻

印尼知名火山「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）近日爆發，火山灰噴發至約1.5萬米高空。因火山灰大規模飄散導致雅加達多座機場被迫暫停航班，712架航班受到影響，逾15萬名旅客滯留。

逾15萬旅客滯留

喀拉喀托之子火山位於印尼爪哇島與蘇門答臘島之間的巽他海峽（Sunda Strait）。當地地質單位表示，火山自9月4日起出現活動，9月5日爆發時不僅噴出熔岩，巨大轟鳴聲甚至傳到約700公里外，9月6日又發生另外2次爆發。

火山灰迅速擴散至周邊空域，印尼氣象單位指出，火山灰在爪哇島一側最高達約6,000米，在蘇門答臘島一側甚至達到約1.5萬米。其中，蘇加諾－哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）因偵測到火山灰進入機場周邊空域，被迫暫停航班。機場營運商表示，共有712架航班受到影響，新加坡航空更宣布取消當天所有往返雅加達的航班。