普京晤美特使逾3小時 俄烏同意停襲對方首都3天 美稱數周內公布和談下一步方案

美國總統特使威特科夫及特朗普女婿庫什納周六(5日)到訪莫斯科，與俄羅斯總統普京舉行歷時逾3小時的閉門會談，嘗試推動俄烏和平進程。兩人稍後將轉往烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。白宮官員透露，美俄雙方已就結束俄烏戰爭的下一階段實質安排進行討論，相關計劃預料將於未來數周公布；而俄烏同意停襲對方首都3天。 會談於克里姆林宮舉行。普京在會面開始時表示烏克蘭局勢「並非能簡單地解決」，但讚揚美國總統特朗普在明知局勢複雜的情況下，仍持續推動化解衝突的努力，並稱非常信任威特科夫及庫什納作為中間人。他指，俄方已準備好就所有問題展開討論，並會向美方說明對當前局勢的評估。

普京又提到，知道威特科夫及庫什納結束莫斯科行程後將前往基輔，與澤連斯基及烏方代表接觸，認為不論最終結果如何，這類溝通和接觸均具正面意義。 普京稱願循政治外交途徑解決衝突 因應美方代表團穿梭俄烏兩地斡旋，普京表示，在收到基輔方面的請求後，已下令俄軍由周六凌晨零時起暫停攻擊基輔3天。他同時指，俄方拒絕了烏克蘭提出的更大範圍停火建議，但承諾會盡最大努力確保談判進程順利進行，以及保障參與斡旋各方的人員安全。 威特科夫則對俄方同意暫停攻擊基輔表示感謝，並指俄烏雙方均同意在3日期間避免攻擊對方首都，讓美國代表團能夠安全往返兩地展開外交斡旋工作。

普京接見美國總統特使威特科夫及特朗普女婿庫什納︰

有份出席會談的俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，美俄雙方就多項重大議題交換意見，形容討論內容充實、具建設性，而且「極其坦誠且相互信任」。他透露，美方表達希望盡快終結戰事的立場，並提出若干有關結束衝突及促成和解的構思，雙方亦討論了經濟議題及潛在合作項目。 烏沙科夫又引述普京重申，俄方願意與美國合作，透過政治及外交方式尋求解決俄烏衝突的方案。威特科夫及庫什納則承諾，會將俄方對和平路徑的看法及評估轉達予烏克蘭方面。

前線問題 雙方短期內仍難一致 會談期間，普京向美方介紹俄羅斯對戰場形勢的評估，指俄軍已取得實質進展，並有信心達成既定目標。他同時強調，任何和平方案都必須處理衝突的根源問題。 分析認為，目前俄烏雙方在核心議題上仍存在重大分歧。克里姆林宮消息人士更透露，普京希望在今年內進一步奪取更多領土，顯示雙方在前線安排等關鍵問題上，短期內仍難以達成一致立場。 澤連斯基表示已與威特科夫及庫什納通電話，並正等待二人於周日到訪基輔。他稱烏方已準備好與美方展開「實質性對話」，同時決定即時停止攻擊莫斯科，直至下周一為止。

在雙方同意暫不攻擊對方首都之際，俄軍周六仍持續襲擊烏克蘭其他地區，據報基輔州、南部港口城市敖德薩及尼克拉耶夫等地均遭到空襲，住宅、倉庫及購物中心受損，造成多人受傷。