悠仁親王20歲生日 日本皇位第二繼承人展開公務歷練

日本皇室秋篠宮長子悠仁親王周日(6日)迎來20歲生日。從去年9月舉行成年儀式後，悠仁便陸續出席皇室活動及探訪，以皇位第2繼承人身份累積經驗。 《讀賣新聞》、日本放送協會(NHK)等報道，目前就讀筑波大學二年級的悠仁修讀生物學科，也增加在茨城縣筑波市生活的時間。 悠仁8月7日參觀廣島市中區本川小學和平資料館時，向校長森川敦子表示：「我感受到由年輕一代傳承原爆受害經歷的重要性。」本川小學在1945年8月6日原子彈投下時，約有410名兒童及教職員罹難。相信當時校內唯一倖存的女童是居森清子，已於2016年離世，享年82歲。

悠仁：希望保持作為成年皇族的自覺性 參觀期間，悠仁仔細閱讀居森清子的證言展示板，並帶回一本整理她原爆經歷的繪本。森川敦子表示：「悠仁親王理解並接受我們重視傳承記憶的心意。」 過去一年，悠仁以學業為優先，也騰出時間投入上皇明仁及日皇長期重視的宣揚和平活動。他是繼文仁親王之後，日本皇位第2繼承人，於2024年9月年滿18歲，去年9月舉行成年式。 按照日本皇室慣例，完成成年式後才開始以成年皇族身份從事公務。悠仁當日在成年式後受訪表示，希望保持作為成年皇族的自覺性，履行皇室成員的職責。

悠仁在大學附近租屋留宿 其後，悠仁首次出席皇室新年的傳統活動「歌會始之儀」、宮中晚宴等，也首次進行單獨探訪。8月在廣島縣舉行的「日本童軍大露營」活動中，他也首次在公開場合發表致詞，並與同齡參加者一起露營、下廚。 此外，悠仁也出席新嘗祭神嘉殿之儀等宮中祭祀活動。宮內人士指，悠仁親王「在每一項活動中都認真、用心地履行公務」。 悠仁今年4月升上筑波大學生命環境學群生物學類二年級，除了返回東京秋篠宮邸，也會在大學附近的租屋處留宿，據透露，他近期多了住在租屋處。

悠仁自幼投入蜻蜓學術研究 悠仁在大學加入了研究鳥類、昆蟲、真菌等多種生物的研究會，也繼續在東京赤坂御用地栽種蔬菜和水稻。他自幼便持續進行蜻蜓研究，玉川大學名譽教授小野正人表示：「他對棲息環境及各種生物都感興趣，他的視野正在拓展。」 9年前，當時就讀小學五年級的悠仁首次與小野正人一同前往赤坂御用地進行蜻蜓調查。中學時，他自行製作附有照片、整理十多種蜻蜓特徵的圖鑑，高中二年級時，與研究員共同發表蜻蜓學術論文。

日本皇室中，上皇明仁曾研究鰕虎魚，日皇德仁研究水問題，文仁親王則研究魚類及家禽等。上皇明仁多年前表示，日本皇室的傳統「始終都是學問」，「希望繼續守護這項傳統」。