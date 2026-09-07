佛得角巴士墮山谷釀25死14傷　全國哀悼

非洲島國佛得角（Cape Verde）發生嚴重車禍，福古島（Fogo Island）一輛巴士由山谷墮落，導致至少25人死亡，包括多名兒童與青少年，其中7具遺體因「狀況不佳」就地埋葬，另有14人受傷，部分傷勢嚴重。

車頭 幾乎全毀 車身殘破

當地官員9月6日證實5日在福古島發生交通意外，當時一輛巴士途經山區坎帕納斯德西馬路段（Campanas de Cima route）時，因不明原因發生事故，導致車上多人死傷，部分傷者傷勢嚴重。網傳畫面顯示，車輛殘骸落在山坳位，車頭幾乎凹陷並全毀，現場只剩下殘破的車身框架。