佛得角巴士墮山谷釀25死14傷　全國哀悼

非洲島國佛得角（Cape Verde）發生嚴重車禍，福古島（Fogo Island）一輛巴士由山谷墮落，導致至少25人死亡，包括多名兒童與青少年，其中7具遺體因「狀況不佳」就地埋葬，另有14人受傷，部分傷勢嚴重。
車頭幾乎全毀 車身殘破
當地官員9月6日證實5日在福古島發生交通意外，當時一輛巴士途經山區坎帕納斯德西馬路段（Campanas de Cima route）時，因不明原因發生事故，導致車上多人死傷，部分傷者傷勢嚴重。網傳畫面顯示，車輛殘骸落在山坳位，車頭幾乎凹陷並全毀，現場只剩下殘破的車身框架。
佛得角總統José Maria Neves發文哀悼，表示這是「巨大的災難」。另外，佛得角政府決議全國從星期日凌晨零時開始哀悼，期間全國公共建築，以及佛得角駐外外交和領事機構下半旗，並取消演出及公共慶祝活動。另據當地媒體報道，由於遺體狀況不佳，已將7具遺體埋葬，事發原因有待進一步調查。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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