醉男大鬧美航客機 遭五花大綁困在座椅上

美國航空一客機日前發生喝醉乘客大鬧機艙事件。報道指，涉事男子對空中服務員和其他乘客說粗口和辱罵，兩名男乘客見情況失控聯手制服他。網上片段可見那名男子遭膠帶綑綁在座椅上，手臂有傷口，座椅扶手也有血跡，可見當時情況激烈。

對空中服務員和女性客罵粗言 攻擊鄰座男乘客

事發在上周四(3日)於客機的頭等艙，曾任執法人員的乘客Juan Mejia向記者稱，那名男子坐於他與朋友Richard Olenick後面第二排，態度變得蠻橫，對空中服務員和其他乘客說出詆毀的說話，使用種族歧視語言和粗言穢語，非常冒犯坐於他後面一排的女性乘客。Mejia聲稱，與Olenick一直監視著那名男乘客，直至對方開始郁手郁腳，攻擊鄰座的男乘客，他們認為有必要介入。他強調，並非有意傷害那名男子，只是控制他，不讓情況惡化。Mejia與Olenick將那名男乘客困在座椅後，一直坐在其身邊，直至執法人員上機。有目擊者稱，Lundeen似乎喝醉了，一名空中服務員試圖讓他冷靜下來，他卻開始吵鬧。