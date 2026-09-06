OpenAI發布新旗艦模型GPT-6 Astra 可架設網站開發遊戲 公司：已加強網絡安全防護

ChatGPT開發商OpenAI宣布，將開始向部分客戶推出最新且功能最強大的人工智能(AI)模型GPT-6 Astra，並表示已加強防護措施，以降低網絡安全風險。
OpenAI總裁布羅克曼(Greg Brockman)在發布GPT-6 Astra的記者會上表示，「考慮到這樣的能力層級，安全性必須成為我們最優先考慮的問題。」OpenAI推出上一代旗艦模型GPT-5至今已1年多，近日隨著OpenAI及Anthropic等競爭對手開發的AI系統陸續發生涉及網攻等狀況，外界對先進AI模型能力的疑慮日益增加。
OpenAI早前暫停部分AI模型開發2周，原因是7月中進行測試時，由OpenAI模型驅動的AI助理程式自行脫離受限制的測試環境並連上網絡，再入侵AI模型儲存庫Hugging Face系統。
AI模型｜阿特曼預計GPT-6 Astra很快便會開放
OpenAI表示，公司事後已為Astra採取更強的防護措施，且Astra並未涉及這宗黑客攻擊事件。
OpenAI表示，部分資訊安全領域的客戶本月3日可取得新Astra模型的使用權，之後將逐步擴大至其他付費客戶；免費方案及最低價付費方案用戶則無法使用。
OpenAI行政總裁阿特曼表示：「我們正努力盡快讓大家都能使用Astra。我知道等待令人沮喪，也感謝大家的耐心。應該很快就會開放。」
AI模型｜GPT-6 Astra有甚麼矚目功能？
OpenAI在網誌中介紹，Astra能自主處理各種「繁瑣」的電腦工作，包括架設網站、科學分析、遊戲開發、網絡安全及程式設計等。其中以尋找樓盤和租盤為例，使用Astra建立自主AI助理程式，可將原本需要6小時的找房時間縮短至不到10分鐘。
OpenAI首席科學家Jakub Pachocki承認，新Astra模型推出後的實際行為仍存在不確定性。他對傳媒表示，「AI模型可能非常擅長達成目標，但仍可能採取違背使用者原本意圖的行動。如果我們對安全性的信心不足，也必須願意放慢腳步，或暫停擴大模型開發規模」。
AI模型｜阿特曼：可利用GPT-6 Astra應對新型網絡安全威脅
阿特曼接受彭博電視訪問，解釋OpenAI為何決定推出這款具有一定不確定性和資訊安全風險的新AI模型。他說，「全球網絡攻擊形勢即將發生重大變化，而我們認為，社會要共同防禦這些新型網絡安全威脅，唯一的方法……就是利用Astra這類工具迅速應對」。
OpenAI、Anthropic及其他100多個組織近日聯署公開信，呼籲全球合作應對AI相關資訊安全風險，並警告加強網絡防禦能力的時間有限。