OpenAI發布新旗艦模型GPT-6 Astra 可架設網站開發遊戲 公司：已加強網絡安全防護

ChatGPT開發商OpenAI宣布，將開始向部分客戶推出最新且功能最強大的人工智能(AI)模型GPT-6 Astra，並表示已加強防護措施，以降低網絡安全風險。

OpenAI總裁布羅克曼(Greg Brockman)在發布GPT-6 Astra的記者會上表示，「考慮到這樣的能力層級，安全性必須成為我們最優先考慮的問題。」OpenAI推出上一代旗艦模型GPT-5至今已1年多，近日隨著OpenAI及Anthropic等競爭對手開發的AI系統陸續發生涉及網攻等狀況，外界對先進AI模型能力的疑慮日益增加。

OpenAI早前暫停部分AI模型開發2周，原因是7月中進行測試時，由OpenAI模型驅動的AI助理程式自行脫離受限制的測試環境並連上網絡，再入侵AI模型儲存庫Hugging Face系統。