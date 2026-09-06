日本2027年度財政預算「膨脹」引發市場疑慮 高市早苗急撲火：預算會逐一審查

而今次2027年度預算概算要求總額數字創新高，進一步引發金融市場憂慮。高市早苗希望向國內外詳細說明政府的政策方針，並維持她的「招牌」政策：負責任的積極財政。

時事通信社報道，日本長期利率升至30年來高點，美國也加大對日本施壓，要求日本從大規模金融寬鬆及積極財政政策轉向。

日本政府各部門早前向財務省提出2027年度預算概算要求，總額高達143萬億日圓，創歷史新高。為此，日本首相高市早苗解釋政府編列財政預算的方針，期望消除外界疑慮。

高市早苗本月4日在X平台帳號上發文解釋政府的預算編列方針，強調「如果是好的想法、好的政策，就應轉換為規則，容許提出真正必要的預算金額。」但她也表示，各部門提出的要求「不可能全部獲得批准」，表明政府將逐一審查。

2027年度的概算要求總額，較前一年度的約122萬億日圓大幅增加。高市早苗解釋，政府正「逐步擺脫依賴追加預算」。她強調，將過去編列於追加預算的項目納入年度初始預算，反而能「花更多時間反覆討論」，有助於確保「預算紀律」。