印度假酒致多人皮膚發紫　毒死11人3人危殆

印度中央邦（Madhya Pradesh）最近發生多人飲用假酒事件，30多人送院搶救、11人死亡，他們疑似因為飲用私釀劣質假酒接觸到有毒物質，當局下令徹查。
《印度時報》報道，中央邦薩格爾區（Sagar）至少4條村莊，多人在9月5日晚上疑因飲用私釀劣質酒後身體不適，症狀包含肌肉僵硬、嘔吐、皮膚發紫等，疑似中毒，受害者被送到班達市立醫院（Banda Civil Hospital）急救，至少11人不治，同時有3人情況危殆。
中央邦首席部長︰不容忍毒酒風波
中央邦首席部長Mohan Yadav表示，政府將採取嚴厲措施應對毒酒風波，並深入調查事件，同時指示相關官員前往調查，絕對不容忍這類事件再發生。
薩格爾區區長帕爾（Pratibha Pal）也已部署醫療團隊，他提醒，若市民在過去24小時到48小時曾飲酒，且同樣出現酒精中毒相關症狀，可以聯絡當地醫療團隊，或是直接前往班達市立醫院。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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