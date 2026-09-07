印度假酒致多人皮膚發紫　毒死11人3人危殆

印度中央邦薩格爾區發生多位民眾喝到假酒導致中毒事件，至少11人因此送命。（圖／翻攝自X）

印度中央邦（Madhya Pradesh）最近發生多人飲用假酒事件，30多人送院搶救、11人死亡，他們疑似因為飲用私釀劣質假酒接觸到有毒物質，當局下令徹查。

《印度時報》報道，中央邦薩格爾區（Sagar）至少4條村莊，多人在9月5日晚上疑因飲用私釀劣質酒後身體不適，症狀包含肌肉僵硬、嘔吐、皮膚發紫等，疑似中毒，受害者被送到班達市立醫院（Banda Civil Hospital）急救，至少11人不治，同時有3人情況危殆。