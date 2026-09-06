日本「藏壽司」Chiikawa贈品遭員工偷走網上炒賣 活動腰斬逾80%預約取消

日本連鎖壽司店「藏壽司」(くら寿司)與超人氣角色Chiikawa(吉伊卡哇)推出聯乘活動向光顧客送贈品，有網民卻發現二手網出現整套有關贈品，而且大量，質疑有人偷走贈品炒賣。藏壽司調查後證實，有門市員工涉及不當行為，決定從周日(6日)起全面中止原訂舉辦至9月底的聯乘活動，並已向警方諮詢。為向受到影響的消費者致歉，藏壽司宣布6日、7日連續2天結帳時全單9折。報道指，活動腰斬後，東京門市顧客減少。一分店員工稱，「有超過80%的預約已經取消。」

藏壽司有關活動自8月21日起推出，原本計劃至9月30日結束，包括人氣抽獎遊戲「ビッくらポン！」都換上Chiikawa限定贈品，提供原創公仔、壓克力磁鐵及徽章等商品，吸引大量粉絲到店消費。報道指，有網民在二手平台Mercari發現大量有齊Chiikawa主角5件套裝的藏壽司贈品發售，因它們並不輕易集齊全套，引起大家懷疑是店內員工偷來販賣。該公司才採取行動調查，並稱根據公司規定，獎品「原則上存放在上鎖的倉庫中」，並且「有嚴格的管理措施，包括多人負責獎品的開啟和補充，並明確規定了負責人」。日本律師指，涉事員工可被控盜竊罪或挪用公款罪。商店或公司也可就事件對其聲譽和信譽造成的損害，而向涉事員工索償。