犯罪節目女主持涉製毒販毒 與11人被判死刑 IG擁250萬名追蹤者

埃及一名知名電視節目主持人因涉及製造及販運毒品案件，被法院判處死刑。現年39歲的哈利法(Sarah Khalifa)與另外11名被告，被認定參與一個有組織犯罪集團，從事毒品生產及販運活動。
涉組織犯罪集團 查獲逾750公斤毒品及原料
哈利法以主持探討安全及犯罪議題的埃及節目《Mission Impossible》而廣為人知，在Instagram擁有逾250萬名追蹤者。據報道，她於本週遭開羅法院裁定有罪，並被判處絞刑，但被告仍可提出上訴。
埃及官方媒體《金字塔報》(Al-Ahram)報道，哈利法及其餘11名被告被定罪，罪名包括組成一個「專門生產用於製造毒品物料的有組織犯罪集團，並意圖進行販運」，以及持有及攜帶未經許可的槍械與彈藥。調查期間，當局查獲超過750公斤毒品及相關原材料，並發現兩個被用作實驗室的住宅單位，同時檢獲未經許可的槍械及彈藥。根據埃及國營媒體說法，涉案人士被控「以販運為目的製造合成毒品，並從海外進口製毒所需物料」。
除了是電視主持人外，哈利法亦擁有一家製作公司。報道指出，她與其他涉案人士在另一宗案件中，因涉及綁架及襲擊一名年輕男子，被判處5年監禁。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。