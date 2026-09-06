犯罪節目女主持涉製毒販毒 與11人被判死刑 IG擁250萬名追蹤者

埃及一名知名電視節目主持人因涉及製造及販運毒品案件，被法院判處死刑。現年39歲的哈利法(Sarah Khalifa)與另外11名被告，被認定參與一個有組織犯罪集團，從事毒品生產及販運活動。

涉組織犯罪集團 查獲逾750公斤毒品及原料

哈利法以主持探討安全及犯罪議題的埃及節目《Mission Impossible》而廣為人知，在Instagram擁有逾250萬名追蹤者。據報道，她於本週遭開羅法院裁定有罪，並被判處絞刑，但被告仍可提出上訴。