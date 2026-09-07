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國際
出版：2026-Sep-07 09:43
更新：2026-Sep-07 09:43

亞馬遜貨機降落邁阿密機場衝出跑道　釀5死5傷(有片)

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亞馬遜貨機降落邁阿密機場衝出跑道，釀5死5傷。(X)

亞馬遜貨機降落邁阿密機場衝出跑道，釀5死5傷。(X)

美國電商巨頭亞馬遜(Amazon)一架Prime Air 767貨機於當地周日(6日)在邁阿密國際機場降落時衝出跑道，撞向多輛汽車，並起火焚燒，冒出大量濃煙。事故造成5人死亡，另外5人受傷，其中3名傷者情況危殆。

事發於6日)午，涉事的波音767貨機由波多黎各聖胡安起飛，在美國時間周日下午約2時降落時衝出跑道。有片段拍攝到，出事貨機失控衝出跑道後，滑行了一段路，期間高速撞到多輛汽車，機頭部分起火，冒出大量濃煙，停在跑道以外區域，消防到場開喉將火救熄。機場表示，由於貨機停在機場西北面區域，無法移動，宣布機場所有跑道和滑行道要暫時關閉，4條跑道的其中兩條於黃昏已經重開。

據報正副機師被困機艙

當局正調查事故原因。當局未有透露死者身份，但指貨機的正副機師一度被困機艙。被撞汽車亦有至少2人被困。報道指， 根據資料，這架有32年機齡的飛機，最初是為載客而設計，為多間航空公司服務超過20年，直至2015年改裝為貨機。

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