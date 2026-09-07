韓男婚後90日猝死 遺書揭被越南妻家暴「父女戀」悲劇告終

一名50多歲南韓男子為跨國婚姻，賣掉的士迎娶年紀相差30年的越南女子，婚後夫妻衝突不斷，最終男子在結婚短短90日內送院途中心臟停頓身亡。事件近日透過友人經YouTube頻道披露遺書內容，揭露韓男生前遭越南妻毆打及家暴，再次引發關注。
與該男子相識約20年的友人表示，男子長期希望組織家庭，在母親去世後積極尋找結婚對象。為了籌措跨國婚姻所需費用，他賣掉賴以維生的士。最終選定一名年紀比自己輕30年的越南女子作為結婚對象。
越南妻染性病 不願同房睡覺
根據友人轉述，韓男新婚第一晚才發現妻子全身多處都有紋身，為申請簽證女方必須接受健康檢查，才發現她感染性病。兩人結婚後很快就出現爭執，女方不願同房睡覺外，二人不和逐漸升級為肢體衝突。友人指出，男子曾帶著臉部瘀傷等明顯傷勢尋求幫助，並表示自己被妻子攻擊，雙方隨後發生拉扯。女方隨後向警方報案，並前往庇護所，夫妻因此分開。
遭膝撞甩3隻門牙
友人在整理住所時發現韓男遺書，記述了他被妻子毆打的經歷。遺書明確寫下「我被妻子嚴重毆打，難以呼吸」、「明明我受的傷比較多，警方卻說是雙方互毆，只把妻子帶到庇護所。到底誰才是受害者？難道政府都不保護南韓人，只懂保護國際結婚詐欺犯嗎」、「我被妻子用膝蓋狠踢，導致3隻門牙斷裂」等，並對警方的處理方式表達不滿。遺書提及男子被攻擊後的傷勢狀況，並留下希望討回公道的內容。書中提到男方承認貪心之過︰「她是個可怕的女人，原來是我太貪心了，只懂得追求嫩妻，才會導致鑄下這般大錯嗎？」
據友人說法，妻子離開後男子的情緒狀況急遽惡化，甚至出現自殘行為。最終前年在送院途中心臟驟停離世，距離兩人結婚僅90日。目前主要資訊來自友人及相關YouTube頻道的披露，未有充分資料驗證細節。暫無法直接認定女方刻意隱瞞過往或以婚姻取得居留資格，而男子死亡與婚姻衝突之間是否存在直接因果關係，仍有待進一步釐清。
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