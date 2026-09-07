韓男婚後90日猝死 遺書揭被越南妻家暴「父女戀」悲劇告終

一名50多歲南韓男子為跨國婚姻，賣掉的士迎娶年紀相差30年的越南女子，婚後夫妻衝突不斷，最終男子在結婚短短90日內送院途中心臟停頓身亡。事件近日透過友人經YouTube頻道披露遺書內容，揭露韓男生前遭越南妻毆打及家暴，再次引發關注。

與該男子相識約20年的友人表示，男子長期希望組織家庭，在母親去世後積極尋找結婚對象。為了籌措跨國婚姻所需費用，他賣掉賴以維生的士。最終選定一名年紀比自己輕30年的越南女子作為結婚對象。