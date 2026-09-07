「林肯號」留泰國5天　清潔隊狂洗前後對比照驚人(有片)

美國核動力航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln，CVN-72)在經歷286天的漫長海上部署，於本月2日終於駛入泰國林差曼港(Laem Chabang)，由於長時間部署，「林肯號」艦體可見大片鏽蝕斑塊、漆面剝落引發討論；但經過為期5天的靠港維修，由當地清潔工人連日進行外觀清潔後，「林肯號」於周日(6日)離港時的對比卻驚人。
綜合報道，「林肯號」2日駛入泰國林差曼港，除了船員上岸享受難得的休假生活外，艦體鏽蝕斑斑引發討論，除了鏽蝕外，數月持續作戰期間，有包含藻類等海洋生物附著物也必須移除；網上平台流傳著當地工人清理這艘航艦的影片顯示，兩名工人在浮台上，身穿銀色防護服，頭戴黃色安全帽和麵罩，腳穿著黑色靴子，正在使用高壓水槍沖洗船體側面，將紅褐色的鏽蝕及綠色的藻類洗淨。
據指林肯號創造了現代海上連續航行天數紀錄
在靠港這段時間，除了「林肯號」船員上岸享受難得的休假生活外，艦體也把握時間進行外觀清潔。與清潔前對比鏽蝕面積大幅減少，吃水線附近的綠藻也都移除，露出黑色、灰色的艦體外觀，對比驚人。林肯號去年11月離開美國加州，前往南中國海執行任務，於今年2月美伊戰爭爆發前被調往中東。據民主黨議員稱，這艘航母創造了現代海上連續航行天數的紀錄。
🚨 USS Abraham Lincoln has been cleaned off ALGAE by Thai port workers.— Wolf Brief (@wolfbrief_) September 6, 2026
The warship had been in action in the CENTCOM area for over 280 days. https://t.co/BqRGAxTgcE pic.twitter.com/rW7lbXHiQ6
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