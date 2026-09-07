「林肯號」留泰國5天　清潔隊狂洗前後對比照驚人(有片)

美國核動力航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln，CVN-72)在經歷286天的漫長海上部署，於本月2日終於駛入泰國林差曼港(Laem Chabang)，由於長時間部署，「林肯號」艦體可見大片鏽蝕斑塊、漆面剝落引發討論；但經過為期5天的靠港維修，由當地清潔工人連日進行外觀清潔後，「林肯號」於周日(6日)離港時的對比卻驚人。

綜合報道，「林肯號」2日駛入泰國林差曼港，除了船員上岸享受難得的休假生活外，艦體鏽蝕斑斑引發討論，除了鏽蝕外，數月持續作戰期間，有包含藻類等海洋生物附著物也必須移除；網上平台流傳著當地工人清理這艘航艦的影片顯示，兩名工人在浮台上，身穿銀色防護服，頭戴黃色安全帽和麵罩，腳穿著黑色靴子，正在使用高壓水槍沖洗船體側面，將紅褐色的鏽蝕及綠色的藻類洗淨。