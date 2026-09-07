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出版：2026-Sep-07 12:11
更新：2026-Sep-07 12:11

西藏尼泊爾泥石流｜尼婦被困10日奇蹟生還 家人已辦喪禮

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西藏尼泊爾泥石流｜尼婦被困10日奇蹟生還 家人已辦喪禮

西藏尼泊爾泥石流｜尼婦被困10日奇蹟生還 家人已辦喪禮

尼泊爾與大陸西藏邊境日前爆發土石流，傷亡慘重，一名尼泊爾65歲女子Chandika Kumari Shrestha遭泥石流掩埋在倒塌家中，家人原以為她罹難，已進行為期11天的葬禮，豈料失蹤10日後，搜救人員從廢墟間聽見她微弱呼救聲，將她活著救出。

《路透社》報道，奇蹟發生在尼泊爾努瓦科特（Nuwakot）縣貝特拉瓦蒂（Betrawati）村，當地遭洪水與土石流重創，許多最高達4層樓的住宅與商店幾乎全遭掩埋。警方9月5日展開搜救時，卻在廢墟中聽到微弱聲音，喊著「救我」。

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家人展開11天哀悼期

警方經過約45分鐘的搜索，終於在倒塌建築物內，找到女子Chandika Kumari Shrestha，她當時被困在狹小空間，靠著殘存的空氣與有限的生存條件撐過10日，隨後被緊急送往醫院治療。

Chandika Kumari Shrestha的家人早已認定她不幸遇難，並展開11天的哀悼期，因此家人得知好消息後直呼奇蹟。報道指出，目前當地仍有大批失蹤者。救援人員戴著安全帽、拿著鏟子持續挖掘，甚至爬進倒塌建築形成的縫隙，不時吹哨于，希望能發現生還者。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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