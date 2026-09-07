西藏尼泊爾泥石流｜尼婦被困10日奇蹟生還 家人已辦喪禮

尼泊爾與大陸西藏邊境日前爆發土石流，傷亡慘重，一名尼泊爾65歲女子Chandika Kumari Shrestha遭泥石流掩埋在倒塌家中，家人原以為她罹難，已進行為期11天的葬禮，豈料失蹤10日後，搜救人員從廢墟間聽見她微弱呼救聲，將她活著救出。

《路透社》報道，奇蹟發生在尼泊爾努瓦科特（Nuwakot）縣貝特拉瓦蒂（Betrawati）村，當地遭洪水與土石流重創，許多最高達4層樓的住宅與商店幾乎全遭掩埋。警方9月5日展開搜救時，卻在廢墟中聽到微弱聲音，喊著「救我」。