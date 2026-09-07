西藏尼泊爾泥石流｜尼婦被困10日奇蹟生還 家人已辦喪禮

尼泊爾與大陸西藏邊境日前爆發土石流，傷亡慘重，一名尼泊爾65歲女子Chandika Kumari Shrestha遭泥石流掩埋在倒塌家中，家人原以為她罹難，已進行為期11天的葬禮，豈料失蹤10日後，搜救人員從廢墟間聽見她微弱呼救聲，將她活著救出。
《路透社》報道，奇蹟發生在尼泊爾努瓦科特（Nuwakot）縣貝特拉瓦蒂（Betrawati）村，當地遭洪水與土石流重創，許多最高達4層樓的住宅與商店幾乎全遭掩埋。警方9月5日展開搜救時，卻在廢墟中聽到微弱聲音，喊著「救我」。
家人展開11天哀悼期
警方經過約45分鐘的搜索，終於在倒塌建築物內，找到女子Chandika Kumari Shrestha，她當時被困在狹小空間，靠著殘存的空氣與有限的生存條件撐過10日，隨後被緊急送往醫院治療。
Chandika Kumari Shrestha的家人早已認定她不幸遇難，並展開11天的哀悼期，因此家人得知好消息後直呼奇蹟。報道指出，目前當地仍有大批失蹤者。救援人員戴著安全帽、拿著鏟子持續挖掘，甚至爬進倒塌建築形成的縫隙，不時吹哨于，希望能發現生還者。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Breaking News— NyxNara (@NaraSenyap) September 5, 2026
Korban Banjir Bandang Nepal-Tibet Selamat Setelah 10 Hari
Setelah Terjebak 10 Hari, Chandika Shrestha (60) berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh Armed Police Force Nepal dari Rumahnya di Betravati, Nuwakot, dan dipersiapkan dievakuasi dg helikopter ke Kathmandu pic.twitter.com/eLKBz1Ms2S