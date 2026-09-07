飼養員被鱷魚拖落水　腿被吃掉仍未脫困慨嘆：我無做錯事(慎入/有片)

巴布亞新幾內亞首都摩斯比港一個野生動物園，日前一名飼養員在圍欄內餵食期間，突遭園內鱷魚咬住雙腿並拖入水中，被咬去一條腿，儘管他意志驚人，堅持了1小時，直至警員到場將鱷魚射殺把他救出，但最終仍因傷勢過重不治。

綜合報道，事發於上周六(5日)，據目擊者說，當時該飼養員在鱷魚圍欄內，正拿著雞肉靠近圍欄準備餵食，鱷魚突然衝出將其咬住並拉向水池，試圖將他拖入水池，但現場保安因未配備槍械，只能先提供一根小鐵棍給該名飼養員自衛。網路上流傳的影片顯示，一條巨大的鱷魚頭部半露出面，該受襲飼養員表情病苦，仍盡力抓住水池邊緣，岸上一名男子一手握著他的手，另一手抓緊對方的衣服以防他再被拖入水裡，並跟他談話以分散其注意力。