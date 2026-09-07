飼養員被鱷魚拖落水　腿被吃掉仍未脫困慨嘆：我無做錯事(慎入/有片)

巴布亞新幾內亞首都摩斯比港一個野生動物園，日前一名飼養員在圍欄內餵食期間，突遭園內鱷魚咬住雙腿並拖入水中，被咬去一條腿，儘管他意志驚人，堅持了1小時，直至警員到場將鱷魚射殺把他救出，但最終仍因傷勢過重不治。
綜合報道，事發於上周六(5日)，據目擊者說，當時該飼養員在鱷魚圍欄內，正拿著雞肉靠近圍欄準備餵食，鱷魚突然衝出將其咬住並拉向水池，試圖將他拖入水池，但現場保安因未配備槍械，只能先提供一根小鐵棍給該名飼養員自衛。網路上流傳的影片顯示，一條巨大的鱷魚頭部半露出面，該受襲飼養員表情病苦，仍盡力抓住水池邊緣，岸上一名男子一手握著他的手，另一手抓緊對方的衣服以防他再被拖入水裡，並跟他談話以分散其注意力。
據指園方定期舉辦鱷魚餵食表演
目擊者指出，鱷魚咬住飼養員的雙腿超過1小時，期間忍受著劇痛卻無法大聲尖叫和說話，僅能依稀聽到他微弱喊著：「我沒做錯任何事……」直到救援人員抵達，警方開槍將鱷魚擊斃後才成功將人救出。目擊者隨後獲悉，飼養員在被送往醫院前失去了一條腿，送醫翌日仍因重勢過重不治。襲擊事件發生後，動物園已宣布即日起無限期閉園。據指，該野生動物園定期舉辦鱷魚餵食表演，工作人員與這些爬行動物有密切的互動。
Papua New Guinea 🇵🇬:A Crocodile 🐊keeper at the Adventure Park in Port Moresby, 14 Mile, was attacked by his own crocodile.Police 👮shot the crocodile dead and saved the man, although both of his legs were bitten off by the crocodile. pic.twitter.com/arYA3MnJfl— marknehpets (@mapkpets) September 5, 2026