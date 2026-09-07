特朗普又提議改名 將新墨西哥州變為新美國州

美國總統特朗普近日連串改名行動，竟找到一個出人意料的新目標：他最新建議把新墨西哥州(New Mexico)改為「新美國州」(New America)。
但特朗普這項建議隨即遭到新墨西哥州州長反對。數天前，特朗普才剛簽署行政命令，在與鄰國加拿大陷入貿易戰之際，把安大略湖(Lake Ontario)改名為「美國湖」(Lake America)，引發加拿大強烈不滿。
特朗普周日(6日)在自家社交平台「Truth Social」發文：「許多人建議把新墨西哥州的名稱改為……新美國州。對那個充滿潛力的州份的民眾來說，這個名稱更體面且更美麗，Wow，我喜歡！！！」並附上一張他在新墨西哥州標示版貼上「美國」的迷因圖。
社交平台X白宮官方帳號轉發一張地圖圖片，顯示新墨西哥州的「墨西哥」被劃掉，改成「美國」。美媒報道，這個想法最初源自一場網絡惡作劇。
新墨西哥州州長回應
民主黨籍新墨西哥州州長格里沙姆(Michelle Grisham)接受霍士新聞訪問時表示，新墨西哥州這個名稱「沒有討論餘地，早在美國存在之前就屬於我們」。她說，總統是想藉此分散美國人對汽油價格攀升等議題的注意力。
隨著美伊戰爭持續，特朗普日前提議將霍爾木茲海峽改名為「特朗普海峽」(Trump Strait)，但數小時後，他又暗示自己對這個建議並不認真。
特朗普去年1月重返白宮的第一天，便簽署行政命令將墨西哥灣改名為「美國灣」(Gulf of America)，即遭到墨西哥拒絕。加拿大也拒絕將安大略湖改名為美國湖的企圖。
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