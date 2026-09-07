特朗普又提議改名 將新墨西哥州變為新美國州

白宮X官方帳號轉發一張地圖圖片，顯示新墨西哥州的「墨西哥」被劃掉，改成「美國」。(互聯網)

美國總統特朗普近日連串改名行動，竟找到一個出人意料的新目標：他最新建議把新墨西哥州(New Mexico)改為「新美國州」(New America)。

但特朗普這項建議隨即遭到新墨西哥州州長反對。數天前，特朗普才剛簽署行政命令，在與鄰國加拿大陷入貿易戰之際，把安大略湖(Lake Ontario)改名為「美國湖」(Lake America)，引發加拿大強烈不滿。

特朗普周日(6日)在自家社交平台「Truth Social」發文：「許多人建議把新墨西哥州的名稱改為……新美國州。對那個充滿潛力的州份的民眾來說，這個名稱更體面且更美麗，Wow，我喜歡！！！」並附上一張他在新墨西哥州標示版貼上「美國」的迷因圖。