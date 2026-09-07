男子當街企圖性侵女子　被流浪犬又吠又撲逼退(有片)

男子當街企圖性侵女子，被流浪犬又吠又撲逼退。(X)

印度一名17歲少年涉嫌酒後企圖性侵一名患有精神疾病的女子。女子呼救後，兩隻流浪狗立即吠叫，還撲向少年去咬他的腿將他趕走，女子因此逃過一劫。

綜合報道，事發於上周四(3日)凌晨兩點左右，發生在泰米爾納德邦科印拜陀市(Coimbatore)圖迪亞魯爾(Thudiyalur)一帶的鐵路高架橋附近。警方此前接獲報案，指有人企圖在Ashokapuram區的一家小商店縱火，在檢查附近閉路電視畫面時，意外發現這宗涉嫌性侵案。警方在確認嫌犯身份後，隔天就將他拘捕。一名警員說，這名17歲少年Ganesh Nagar有酗酒成癮問題，並曾在酒精影響下做出滋事行為。