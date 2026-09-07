壽星仔收彩券做生日禮物　贏得780萬元大獎

美國伊利諾州一名壽星，早前在自己的生日派對上，收到朋友送的彩券作為禮物，沒想到最後中了100萬美元(約780萬港元)大獎，帶同妻子開心領獎。
綜合報道，來自布雷德伍德(Braidwood)的幸運兒表示，其妻子早前為他舉辦了一場大型派對，期間有朋友送了幾張彩券當成禮物，其中一張「Lotto Million 2」號碼為11、17、22、26、36、45，開獎後竟全部對中。
領獎時才知道中大獎 妻子當場喜極而泣
幸運兒笑稱，他當時根本沒意識到自己中獎，而且其他朋友幫忙對獎也漏看了，說是只中了1,000美元(約7,800港元)，但他當時已經感到很開心，後來當他帶著太太一起去領「1,000美元」時，工作人員卻告知是100萬美元，讓妻子當場喜極而泣。
男子透露，他會用這筆獎金支付每年去佛州探望家人的旅費，並打算購買1輛新車、1輛高爾夫球車，還會帶著太太、兒女搭乘郵輪紀念結婚40周年以及孩子們的生日。
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