壽星仔收彩券做生日禮物　贏得780萬元大獎

美國伊利諾州一名壽星，早前在自己的生日派對上，收到朋友送的彩券作為禮物，沒想到最後中了100萬美元(約780萬港元)大獎，帶同妻子開心領獎。

綜合報道，來自布雷德伍德(Braidwood)的幸運兒表示，其妻子早前為他舉辦了一場大型派對，期間有朋友送了幾張彩券當成禮物，其中一張「Lotto Million 2」號碼為11、17、22、26、36、45，開獎後竟全部對中。