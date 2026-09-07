東京新宿擬修例 住宅學校周邊禁經營民宿 2000民宿面臨結業

東京新宿是熱門旅遊區，亦是全國最多民宿經營的地方。(資料圖片)

日本東京新宿是國內最多民宿的地方，部分民宿帶來噪音、垃圾等問題，對居民造成滋擾。區公所近日計劃禁止民宿在住宅區、學校周邊營業，包括現有的民宿。若新宿區落實這項新規定，約2,000間民宿恐面臨結業。

日本經濟新聞、富士新聞網報道，新宿區公所將諮詢公眾，之後修改民宿條例，冀在明年夏季實施新規定。

新宿區的民宿多達3,775間，為全國最多，一旦實施新規定，將可能影響其他行政單位。

東京民宿｜新宿區公所減少商業區民宿營業天數

新宿區公所考慮收緊監管條例，依照《住宅住宿事業法(民宿新法)》的上限，規定商業區的民宿營業天數從最多180天減至120天。此外，新宿區禁止民宿平日在居民專用地區營業，其他地區則能營業180天。當地在2025年度接獲924宗有關民宿垃圾及噪音的投訴，較2024年度大增65%。