東京新宿擬修例 住宅學校周邊禁經營民宿 2000民宿面臨結業

日本東京新宿是國內最多民宿的地方，部分民宿帶來噪音、垃圾等問題，對居民造成滋擾。區公所近日計劃禁止民宿在住宅區、學校周邊營業，包括現有的民宿。若新宿區落實這項新規定，約2,000間民宿恐面臨結業。
日本經濟新聞、富士新聞網報道，新宿區公所將諮詢公眾，之後修改民宿條例，冀在明年夏季實施新規定。
新宿區的民宿多達3,775間，為全國最多，一旦實施新規定，將可能影響其他行政單位。
東京民宿｜新宿區公所減少商業區民宿營業天數
新宿區公所考慮收緊監管條例，依照《住宅住宿事業法(民宿新法)》的上限，規定商業區的民宿營業天數從最多180天減至120天。此外，新宿區禁止民宿平日在居民專用地區營業，其他地區則能營業180天。當地在2025年度接獲924宗有關民宿垃圾及噪音的投訴，較2024年度大增65%。
東京民宿｜新宿區加強管制 勒令部分民宿結業
新宿區內大量商業及住宿設施聚集，是旅遊熱點，而新宿區公所從2025年起，根據《民宿新法》加強管制，至今已勒令60間民宿設施停止業務，以及15間設施結業。
日本觀光廳等部門今年7月公布，若民宿可能損及居住及教育環境，地方行政部門能引用條例禁止民宿經營。
東京市區多處行政部門已相繼加強管制民宿。豐島區今年12月起將禁止轄區內7成地區新設民宿，並限制現有民宿的營業天數最多為120天。
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