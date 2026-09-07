加拿大最後一條圈養白鯨被送走　前訓練員含淚道別：像失去孩子(有片)

位於加拿大安大略省的知名老牌主題樂園「海洋公園」(Marineland)已於上星期完成全球最大規模的圈養鯨豚撤離行動，隨著重達1,500公斤的白鯨「Tofino」被吊車緩緩升起，離開了牠生活多年的池水；就著加拿大最後一條圈養鯨豚離開，象徵著一個時代的終結。
綜合報道，最後搬遷行動於上周一(8月31日)至周二(9月1日)進行，動員了十多名專家人員與眾多機具，工作人員將最後6隻白鯨逐一安置於吊床，放入運輸槽。其中Yukon與Gimli被送往美國芝加哥的謝德水族館(Shedd Aquarium)，Tofino與其餘3條白鯨則前往美國德州聖安東尼奧海洋世界(SeaWorld San Antonio)。現場氣氛無比凝重，多位訓練員不捨落淚。訓練員Taylor-Lee Dell撫摸著合作5年的白鯨Odin頭部，哽咽地說：「我試著向牠道別，告訴牠我愛牠、安撫牠。失去牠就像失去自己的孩子一樣痛。我知道我這輩子再也不可能做這份工作了」。面對外界對圈養動物的批評，她強調：「我希望大家知道，這些鯨魚在這裡一直被深深愛著」。長期抗議該樂園圈養動物、並曾出面揭發園內水質問題的前訓練員Phil Demers，8月31日站在樂園外目送護送車隊離開。他在社群媒體上寫道：「祝我的朋友們旅途平安，我們終於徹底清空了海洋公園的水槽」。
主題樂園隨著所有動物被遷移後終於關閉
加拿大於2019年正式通過法律，禁止圈養、繁殖鯨豚及進行商業表演，僅允許既有圈養動物自然留存。令面臨水質惡化與嚴重的財務危機的「海洋樂園」就自2019年開始已有1隻虎鯨、1隻海豚及19隻白鯨相繼死亡，引發動保團體強烈抗議。「海洋公園」創辦人John Holer及其遺孀相繼離世後，接手的管理層因資金耗盡，2024年一度企圖將三十多條白鯨賣給中國珠海長隆海洋王國，但被加拿大政府駁回，惟公園無法妥善照料剩餘動物，更威脅要將白鯨安樂死，令外界擔憂。
最終，在各界與國際醫療團隊的協調下，由美國及西班牙的多家水族館接手這批鯨豚，在此期間，「海洋公園」的白鯨僅靠前訓練員以非常有限的資源繼續照顧。直至今年7月20日，這個「緊急救援」遷移行動正式展開。謝德水族館首席獸醫Dr. Karisa Tang指出，長途運輸對鯨魚心理與生理都是極大考驗。事實上，本月早些時候轉移至雪德水族館的一隻23歲白鯨Peekachu，就在抵達兩週後因嚴重脫水不幸死亡，另外，20歲白鯨Rain和Beethoven亦於近日不幸離世。隨著所有海洋哺乳動物、熊群與野牛等動物陸續遷移，這座曾是加拿大最受歡迎的主題樂園已徹底關閉，園區土地的收購交易也將在動物全數清空後正式完成。