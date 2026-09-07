加拿大最後一條圈養白鯨被送走　前訓練員含淚道別：像失去孩子(有片)

位於加拿大安大略省的知名老牌主題樂園「海洋公園」(Marineland)已於上星期完成全球最大規模的圈養鯨豚撤離行動，隨著重達1,500公斤的白鯨「Tofino」被吊車緩緩升起，離開了牠生活多年的池水；就著加拿大最後一條圈養鯨豚離開，象徵著一個時代的終結。

綜合報道，最後搬遷行動於上周一(8月31日)至周二(9月1日)進行，動員了十多名專家人員與眾多機具，工作人員將最後6隻白鯨逐一安置於吊床，放入運輸槽。其中Yukon與Gimli被送往美國芝加哥的謝德水族館(Shedd Aquarium)，Tofino與其餘3條白鯨則前往美國德州聖安東尼奧海洋世界(SeaWorld San Antonio)。現場氣氛無比凝重，多位訓練員不捨落淚。訓練員Taylor-Lee Dell撫摸著合作5年的白鯨Odin頭部，哽咽地說：「我試著向牠道別，告訴牠我愛牠、安撫牠。失去牠就像失去自己的孩子一樣痛。我知道我這輩子再也不可能做這份工作了」。面對外界對圈養動物的批評，她強調：「我希望大家知道，這些鯨魚在這裡一直被深深愛著」。長期抗議該樂園圈養動物、並曾出面揭發園內水質問題的前訓練員Phil Demers，8月31日站在樂園外目送護送車隊離開。他在社群媒體上寫道：「祝我的朋友們旅途平安，我們終於徹底清空了海洋公園的水槽」。