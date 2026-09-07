澳洲擬立法 民眾有關閉社交媒體演算法選項

澳洲通訊部長表示，根據一項旨在打擊社交媒體公司的新條例草案，澳洲民眾未來使用社交媒體時可能有關閉演算法的選項。(資料圖片)

澳洲通訊部長韋爾斯(Anika Wells)周一(7日)表示，根據一項旨在打擊社交媒體公司的新條例草案，澳洲民眾未來使用社交媒體時可能有關閉演算法的選項。該草案預計本周將送交國會審議。

這項要求社交媒體公司落實「網絡注意義務」的草案，將強制要求Facebook母公司Meta等為用戶提供選項，讓用戶可以關閉依個人喜好推薦內容的演算法。

韋爾斯對澳洲廣播公司(ABC)表示：「許多澳洲人都肯定演算法帶來的價值，無論是從中獲得的娛樂性，還是實用性。」她也指出：「很多澳洲人仍希望保留演算法，但我們認為，科技巨頭從一開始就應給予他們選擇權，並尊重民眾的選擇……我們應讓澳洲人對自己動態消息上看到的內容，有更多選擇權。」