熱門搜尋:
西藏尼泊爾泥石流 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 叡璟 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
國際
出版：2026-Sep-07 16:18
更新：2026-Sep-07 16:18

澳洲擬立法 民眾有關閉社交媒體演算法選項

分享：
澳洲社交媒體

澳洲通訊部長表示，根據一項旨在打擊社交媒體公司的新條例草案，澳洲民眾未來使用社交媒體時可能有關閉演算法的選項。(資料圖片)

澳洲通訊部長韋爾斯(Anika Wells)周一(7日)表示，根據一項旨在打擊社交媒體公司的新條例草案，澳洲民眾未來使用社交媒體時可能有關閉演算法的選項。該草案預計本周將送交國會審議。

這項要求社交媒體公司落實「網絡注意義務」的草案，將強制要求Facebook母公司Meta等為用戶提供選項，讓用戶可以關閉依個人喜好推薦內容的演算法。

韋爾斯對澳洲廣播公司(ABC)表示：「許多澳洲人都肯定演算法帶來的價值，無論是從中獲得的娛樂性，還是實用性。」她也指出：「很多澳洲人仍希望保留演算法，但我們認為，科技巨頭從一開始就應給予他們選擇權，並尊重民眾的選擇……我們應讓澳洲人對自己動態消息上看到的內容，有更多選擇權。」

社交媒體公司被指使用具成癮性的演算法

長期以來，社交媒體公司被認為使用具成癮性的演算法。在外界嚴格檢視下，社交媒體公司被指刻意將用戶導向煽動性或極端內容，藉此延長使用時間。

澳洲社交媒體 澳洲社交媒體

澳洲社交媒體禁令遭質疑成效

澳洲去年12月領先其他國家，禁止兒童及青少年使用社交媒體，保護他們免受網絡欺凌及「掠奪性演算法」等侵害，英國、法國等陸續立法跟隨。

然而，今年8月公布的數據卻顯示，儘管實施禁令，澳洲16歲以下青少年使用社交媒體Instagram、TikTok比例卻不減反增，令禁令成效受到質疑。

玩手機姿勢｜在家中可以放置在手機架，能夠調校高度的最好。 玩手機姿勢｜外出沒有枱面時，可將一手橫置胸前，以墊高拿手機的手的上臂，便可升高手機而不感疲累。 玩手機姿勢｜雙手輪流用手機，可以減低手指問題，也可訓練非慣用手的靈活性。 玩手機姿勢｜善用語音輸入法，可減低輸入文字的需要，減輕手指的負擔。 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題 5個日常護眼妙招｜常對電話眼易攰？　日常保健遠離眼睛問題
訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務