日本蛋糕店宴會變縱火命案　女店東與疑兇在內3死

日本岐阜縣在上周末（5日）發生一宗懸疑命案。一間當地相當受歡迎的蛋糕店發生大火，蛋糕店東證實吸入一氧化碳中毒身亡，而另外有2名男子，分別被人用刀刺中多刀死亡，疑為疑兇的男子亦在蛋糕店停車場內的一架車內死亡。

據日本媒體報道，事發在周末晚上，歧阜縣本巢市一間當地非常有名的蛋糕店，慶祝開店20周年，66歲的女店東邀請9名舊同學在店關門後聚會，之後有人打麻雀。但在晚上9時後有人報警表示有人被人刺傷並遭潑電油縱火。其後消防人員到場撲火，當中7至8名長者爬上屋頂求援。救援人員其後在被焚燒的店內發現2具屍體，其中66歲的店東被發現倒斃在店的二樓，其後證實是一氧化碳中毒死亡。而另外在地下一層發現另1名男子的屍體，男性的腹部被刺傷，證實因為失血過多致死。同時警察在蛋糕店的停車場內發現一部車，70歲的殯儀業男子林寬至上半身赤裸在車內昏迷，送院後同樣證實死亡。