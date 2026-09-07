以色列醫生爆移民潮 兩年1370人出走或造成斷層（示意圖）

以色列特拉維夫大學一項最新研究發現，2023年至2025年間，至少有1370名以色列醫生離國、在海外停留至少12個月，數量幾乎是2013年至2015年705人的2倍。

數字近乎十多年前兩倍

《半島電視台》引述以色列媒體報道，研究將「離開」定義為醫生在離境後第一年於海外停留超過270天，且之後沒有連續3個月以上返回以色列。按照這項標準，近3年出走的醫生人數明顯增加。

研究作者之一、經濟學家Itay Ater接受以色列傳媒《國土報》（Haaretz）訪問表示，經濟學界早已警告，以色列政府政策可能促使高技能人才離開。他指出，人才外流「始於司法改革的背景下，此後隨著哈馬斯10月7日突襲以色列，以及服役與未服役民眾之間的差距而進一步惡化」。