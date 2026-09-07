日本藏壽司取消CHIIKAWA聯乘變災難　9折優惠要申報

日本三大連鎖廉價壽司連鎖店之一的「藏壽司」，在日前因為發現有職員盜取商店與人氣動畫「CHIIKAWA」聯乘的計劃，並收回所有商品，雖然壽司店以全店9折來吸引原來因為CHIIKAWA而訂位的客人，不單有8成的預約取消，同時也有為折扣到場的客人不滿，原因是有關折扣優惠需要客人事先向店員表示，但電子結帳就不能。
藏壽司在上星期六（5日）公布，發現有職員的不當行為，據報道是一些職員盜取了店舖的「CHIIKAWA」聯乘商品，放在網上拍賣平台出售，公司隨即表示原定在本月30日結束的聯乘活動，提前在周日結束。公司在事後公布，會在昨日及今日兩日，以全單9折的優惠，吸引原本訂位為「CHIIKAWA」商品的客人，但據日本媒體指，有店舖指有8成的預約在事後取消。有網民指他們不是為了折扣，而是想要有關的「CHIIKAWA」商品。
然而即使不是為聯乘商品的客人同樣不滿。網上有不少的網民指，他們去壽司想享用9折的優惠，卻發現原來有關的優勢需要在結帳前與職員表達才會有折頭，但不少人指，自己是用電子收費就沒有優惠，引起網民不滿，指責為欺詐。日本報道又指，其實藏壽司的活動商品被職員偷取再放上網轉售時有發生。在去年與《我的英雄學院》合作時，公司也有有人「偽冒」店舖的職員，在網上出售相關的獎品。而日本其中一個拍賣網站的Mercari亦已接到藏壽司的舉報，將有關活動的商品下架。
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