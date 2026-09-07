日本藏壽司取消CHIIKAWA聯乘變災難　9折優惠要申報

日本三大連鎖廉價壽司連鎖店之一的「藏壽司」，在日前因為發現有職員盜取商店與人氣動畫「CHIIKAWA」聯乘的計劃，並收回所有商品，雖然壽司店以全店9折來吸引原來因為CHIIKAWA而訂位的客人，不單有8成的預約取消，同時也有為折扣到場的客人不滿，原因是有關折扣優惠需要客人事先向店員表示，但電子結帳就不能。

藏壽司在上星期六（5日）公布，發現有職員的不當行為，據報道是一些職員盜取了店舖的「CHIIKAWA」聯乘商品，放在網上拍賣平台出售，公司隨即表示原定在本月30日結束的聯乘活動，提前在周日結束。公司在事後公布，會在昨日及今日兩日，以全單9折的優惠，吸引原本訂位為「CHIIKAWA」商品的客人，但據日本媒體指，有店舖指有8成的預約在事後取消。有網民指他們不是為了折扣，而是想要有關的「CHIIKAWA」商品。