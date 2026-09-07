狗狗嗅覺成發現癌症利器 印度初創公司結合AI技術助揪出7種癌症 準確率逾9成

狗狗真的能夠聞出癌症？印度一支研究團隊把狗隻靈敏嗅覺與AI技術結合，開發出非入侵性癌症篩查技術。一項小規模研究顯示，這項技術在7種常見癌症篩查中準確率超過9成，希望有助患者及早確診。 全球愈來愈多研究顯示，狗隻經過訓練後，能嗅聞出癌症、柏金遜症、新冠病毒感染等多種人類疾病。研究顯示，疾病可能改變人體釋放的化學物質，進而產生獨特氣味，而相較於人類約有500萬個嗅覺受器，狗狗則擁有多達3億個，嗅覺靈敏得多。 印度班加羅爾初創公司Dognosis正利用AI技術分析狗隻的腦部活動、呼吸及肢體語言，將牠們對氣味的生理反應，轉化為可分析的數據。

癌症篩查｜狗狗在1小時內能評估數千個樣本 26歲的共同創辦人Akash Kulgod出身醫生世家，畢業於加州大學柏克萊分校認知科學系，表示：「在1小時裡，牠們(狗隻)能嗅聞數千次，每一次都能評估一份樣本。」 若能趁早期發現癌症，將有助提高患者存活率，但在印度，許多癌症患者確診時往往已是晚期。狗隻嗅聞篩查將能提供一種簡易、平價、可大規模推廣的初期篩檢方式，先找出潛在病例，再做進一步檢查。

癌症篩查｜如何訓練狗狗嗅聞癌症？ Dognosis期望明年正式投入商業營運，有望成為繼德國和以色列公司之後，全球第3間運用這類技術的公司。在爭取商業許可的同時，Dognosis也獲印度創科投資公司Accel等企業注資，並正與政府醫療機構合作。 Dognosis正訓練15隻嗅聞犬，其中多數是米格魯犬(Beagle)，也有部分是比利時瑪連萊犬與牧羊犬的混種，均透過領養或合法繁殖機構引進。 這些狗隻身上會穿戴特製3D列印頭盔以及布滿感應器的背帶，在裝有自動餵食機的工作平台上嗅聞人類樣本，完成任務即可獲得零食獎勵。每天工作時間控制在30至45分鐘左右。

癌症篩查｜患者採樣 只須對著棉質口罩呼吸 檢測方式十分簡便，患者只要對著棉質口罩呼吸約10分鐘，接著將口罩裝在密封袋中，送往實驗室。受檢患者不會直接與狗隻接觸。 Dognosis近期針對卡納塔卡邦6間醫院、逾1,500名參加者進行的研究，發現這項技術在7種主要癌症檢測中，準確率高達90%以上。正計劃進行臨床測試，研究成果已發表於《臨床腫瘤學期刊》(Journal of Clinical Oncology)。 拉邁亞紀念醫院腫瘤科主任Santhosh Kumar Devadas表示，這初步看來十分具潛力，「但須以規模更大的群體進行研究，才能做出明確結論」。馬尼帕爾醫院資深腫瘤科顧問醫生Neelesh Reddy表示，「這項技術能為一般患者帶來多大益處，仍有待時間證明」。