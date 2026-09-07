東京歌舞伎町街頭便溺事件　律師指或已違法

在本月初，日本東京街頭出現有女子隨處便溺的事件，引起日本媒體的關注。有律師指出，涉事的女性可能已違反日本簡單犯罪法例以及《東京都防止滋擾法》。而在當地的組織指，事件應只是個別事件，因為附近24小時都不缺少公廁。
在本月1日，有閉路電視拍到一個疑為遊客的女子，當眾於歌年伎町「東橫」附近便溺。女子簡單地就脫下褲子在一個水渠蓋上如廁，期間有3名警察路過，卻沒有發現事件。日本媒體進行調查，有日本的律師表示，女子應已丸觸犯日本的《輕微違法行為》以及《東京都防止滋擾法》。律師更表示，如果便溺是在其他地方，也可能構成財產受損，但今次在水渠蓋上，難以追究財產損害。而律師亦為3位警察辯護，律師稱在警察走過時，女子像才穿衣服，故此警察可能沒有留意女子在當處便溺。
一個在歌舞伎町進行公益活動的組織代表表示「說實話，在這城市，常常會看到很多男人在街上小便。」不過他又指「一個女性在水渠上……這絕對是不尋常的事件。即使是那些在東橫嬉戲的女孩，也不會做這種子。」他是指一些常在歌舞伎町留連的離家出走少女。他又指出，在歌舞伎町一帶本身就有很多廁所，像是現場附近的東急歌舞伎町大廈或是旁邊的彈珠機店，就算是深夜，附近的車站以及周圍公園，都很易找到廁所，故此可能有關女子是外國人，對當地並不熟悉。
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