東京歌舞伎町街頭便溺事件　律師指或已違法

在本月初，日本東京街頭出現有女子隨處便溺的事件，引起日本媒體的關注。有律師指出，涉事的女性可能已違反日本簡單犯罪法例以及《東京都防止滋擾法》。而在當地的組織指，事件應只是個別事件，因為附近24小時都不缺少公廁。

在本月1日，有閉路電視拍到一個疑為遊客的女子，當眾於歌年伎町「東橫」附近便溺。女子簡單地就脫下褲子在一個水渠蓋上如廁，期間有3名警察路過，卻沒有發現事件。日本媒體進行調查，有日本的律師表示，女子應已丸觸犯日本的《輕微違法行為》以及《東京都防止滋擾法》。律師更表示，如果便溺是在其他地方，也可能構成財產受損，但今次在水渠蓋上，難以追究財產損害。而律師亦為3位警察辯護，律師稱在警察走過時，女子像才穿衣服，故此警察可能沒有留意女子在當處便溺。