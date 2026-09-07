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出版：2026-Sep-07 19:12
更新：2026-Sep-07 19:12

日本關東東北強降雨 福島一女子受困沒頂車內死亡

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日本豪雨

福島縣磐城市一處隧道被淹浸，汽車浸在水裡。(互聯網)

受秋雨鋒面滯留及大量暖濕空氣持續流入影響，日本關東、東北等地區周一(7日)連場豪雨，東京都伊豆群島雨勢驚人。氣象廳繼清晨對新島村發布最高警報後，中午再將大島町提升至同一警戒級別。福島縣磐城市有隧道淹浸，一名女子受困車內死亡。

NHK報道，氣象廳清晨4時15分對新島村發布「等級5土石災害特別警報」，隨著雨雲持續籠罩伊豆群島，氣象廳又於中午12時30分對大島町發布等級5特別警報。

伊豆群島出現強降雨，截至下午1時，伊豆大島48小時累積雨量達685毫米，相當於當地往年9月整月降雨量約2倍。新島機場截至上午9時40分的24小時降雨量達485毫米，創2003年有記錄以來新高。

除了伊豆群島，神奈川縣、千葉縣及宮城縣等地部分地區也發布「等級4土石災害危險警報」，當局呼籲民眾保持高度警戒。

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連場暴雨在福島縣奪去居民性命。磐城市鹿島町米田一處隧道上午被洪水淹浸，有2輛汽車受困。消防到場時發現其中1輛汽車已被水沒頂，隨後從車內救出一名女子，已失去意識，送院後不治。

強降雨也擾亂陸空交通，其中，山形新幹線福島至新庄區間則全天停駛。JR東日本表示，湘南新宿線及特急列車「梓號」等列車自頭班車起停駛。山手線、京濱東北線等首都圈主要路線減少約2至3成班次，預計傍晚前後陸續恢復。全日空則取消羽田機場往返八丈島的2個航班。

專家指出，這次流入秋雨鋒面的水氣量異常高，關東、東海及東北等可能出現破紀錄豪雨。氣象廳表示，視鋒面及低氣壓的移動情況，各地大雨可能持續至周四(10日)前後。

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