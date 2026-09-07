瑞銀要求初級職位應徵者展現運用AI能力 科技改變銀行招聘方式

瑞士銀行集團(UBS)將應用人工智能(AI)的能力視為招聘條件，要求初級投資銀行職位的應徵者必須展現AI相關能力。瑞銀這做法顯示科技正改變部分歐洲大型銀行的畢業生招聘方式。
英國《金融時報》報道，據知情者透露，瑞銀規定從明年起，應徵其全球投資銀行及金融市場部門職位的畢業生和實習生，必須展現他們如何運用AI「來提升成果和效率」。報道指，瑞銀是首批明確要求初級投資銀行從業員必須具備AI應用能力的主要金融機構之一。
此舉凸顯除科技及數據相關工作外，AI技能也逐漸成為銀行業傳統職位的必備條件。銀行業者日漸依賴AI完成以往由初級員工負責的例行工作，例如財務分析、研究報告以及準備客戶簡報等。知情者指，瑞銀將在畢業生培訓生及實習生的招聘面試中，加入AI「熟練度」問題，測試應徵者如何運用AI技術。
西班牙國際銀行也招聘「進階AI使用者」
公司文件顯示，西班牙國際銀行(Santander)也在旗下企業和投資銀行的部分畢業生計劃中，明確招聘「進階AI使用者」。
報道指，隨著AI技術持續進步，更多銀行業務得以自動化，但也引發對銀行業大規模裁員的憂慮。
摩根士丹利分析師近期預測，隨著銀行採用AI技術、關閉更多分行，歐洲逾20萬個銀行職位未來5年恐面臨威脅。但部分高層主管提醒，隨著AI接手更多例行工作，銀行仍需確保初級員工能學到基本功。
瑞銀也持續探索AI的新應用方式，包括打造能向客戶進行影片簡報的分析師虛擬分身。瑞銀表示，這能讓員工專注處理更具生產力的工作。知情人士指，瑞銀近期刊登的其他新職位空缺也會要求應徵者具備運用AI能力。
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