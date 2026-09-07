瑞銀要求初級職位應徵者展現運用AI能力 科技改變銀行招聘方式

瑞士銀行集團(UBS)將應用人工智能(AI)的能力視為招聘條件，要求初級投資銀行職位的應徵者必須展現AI相關能力。瑞銀這做法顯示科技正改變部分歐洲大型銀行的畢業生招聘方式。

英國《金融時報》報道，據知情者透露，瑞銀規定從明年起，應徵其全球投資銀行及金融市場部門職位的畢業生和實習生，必須展現他們如何運用AI「來提升成果和效率」。報道指，瑞銀是首批明確要求初級投資銀行從業員必須具備AI應用能力的主要金融機構之一。

此舉凸顯除科技及數據相關工作外，AI技能也逐漸成為銀行業傳統職位的必備條件。銀行業者日漸依賴AI完成以往由初級員工負責的例行工作，例如財務分析、研究報告以及準備客戶簡報等。知情者指，瑞銀將在畢業生培訓生及實習生的招聘面試中，加入AI「熟練度」問題，測試應徵者如何運用AI技術。