非洲謠傳「拍肩膀陰莖就消失」 逾80人慘遭殺害

社交網一則無稽流言在非洲成為奪命源頭。謠言指只要簡單地拍膊頭，便會導致男人的陰莖萎縮或消失；英國廣播公司(BBC)報道，從6個非洲國家警方取得的資料，從2025年10月至今年7月，該謠言在非洲造成超過逾80人死亡，死者被指為「陰莖盜賊」。

被指控是「陰莖盜賊」遭毒打

坦桑尼亞技工Boniface Mgala受訪稱，在今年4月與朋友到餐廳食飯時受襲擊，兩人被暴徒拖出外面，「他們大叫我們偷了別人的陰莖，他們很大群人，我們無法躲避」。他被那群人指控是「陰莖盜賊」，遭到毒打。Mgala被打至昏迷，兩天後才在醫院醒來，並獲告知他的朋友已喪命。他頭部留有疤痕，不時會頭痛，也無法回到維修店工作。BBC稱，Mgala的遭遇與其他片段所見類似，有男人聲稱遭陌生人碰觸後，生殖器官包括陰莖和睪丸消失或萎縮，他們繼而要求「犯罪者」歸還偷走的生殖器官。有人甚至遭到火燒身。