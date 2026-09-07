非洲謠傳「拍肩膀陰莖就消失」 逾80人慘遭殺害

社交網一則無稽流言在非洲成為奪命源頭。謠言指只要簡單地拍膊頭，便會導致男人的陰莖萎縮或消失；英國廣播公司(BBC)報道，從6個非洲國家警方取得的資料，從2025年10月至今年7月，該謠言在非洲造成超過逾80人死亡，死者被指為「陰莖盜賊」。
被指控是「陰莖盜賊」遭毒打
坦桑尼亞技工Boniface Mgala受訪稱，在今年4月與朋友到餐廳食飯時受襲擊，兩人被暴徒拖出外面，「他們大叫我們偷了別人的陰莖，他們很大群人，我們無法躲避」。他被那群人指控是「陰莖盜賊」，遭到毒打。Mgala被打至昏迷，兩天後才在醫院醒來，並獲告知他的朋友已喪命。他頭部留有疤痕，不時會頭痛，也無法回到維修店工作。BBC稱，Mgala的遭遇與其他片段所見類似，有男人聲稱遭陌生人碰觸後，生殖器官包括陰莖和睪丸消失或萎縮，他們繼而要求「犯罪者」歸還偷走的生殖器官。有人甚至遭到火燒身。
迷信傳統加巫術信仰導致
BBC稱，此類說法源自於由來已久的恐懼和迷信，在非洲並不鮮見，尤其是在巫術信仰仍盛行的社區。社交網加劇了這些恐懼。據悉，這波謠言去年開始在剛果民主共和國傳出，該國2008年也出現過類似謠言；陰莖盜賊謠言之後逐漸蔓延到布隆迪、贊比亞和坦桑尼亞，以及莫桑比克、安哥拉、馬拉威和肯尼亞。
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