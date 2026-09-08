以色列「無預警空襲」黎巴嫩 最少12死

以色列凌晨空襲黎巴嫩南部城鎮，造成至少12人死亡，其中包括2名兒童與2名醫護人員。自今年3月初以來，以色列對黎巴嫩的打擊已造成逾4,300死。
路透社報道，儘管6月時達成旨在停止以色列軍方與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）之間戰爭的停火協議，以色列近日仍加強對黎巴嫩南部的轟炸。昨天，以色列的空襲至少造成7人死亡。
兩醫護人員被炸死
黎巴嫩國家通訊社（NNA）報道，以色列戰機襲擊黎巴嫩南部城鎮克法魯曼（Kfar Rumman）一棟住宅大樓，造成包括3名兒童在內的10人死亡，另有8人受傷。另以色列無人機擊中該鎮一輛民用車輛，車內2名醫護人員遇難。
這次空襲發生前，以色列軍方並未透過網路發布撤離警告。路透社提問以色列軍方為何沒有發布撤離警告，以及是否知悉空襲地點有醫護人員與兒童在場，以色列軍方未立即回應。
今年3月2日，亦即美國與以色列對伊朗展開空襲後兩日，真主黨向以色列發射火箭，引發了以色列對黎巴嫩發動空中及地面攻勢。自當時起，以色列對黎巴嫩的襲擊已經造成4,300多人死亡。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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