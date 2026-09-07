北韓驅逐艦「姜健號」正式服役 金正恩︰納入核武應戰體系

北韓新型5,000噸級驅逐艦「姜健號」正式入列服役。北韓領袖金正恩周日出席在元山港舉行的入列儀式並發表講話，揚言該艦不僅是北韓經濟、國防與科技實力的結晶，更象徵捍衛國家權益的意志與精神力量。他強調，隨著「姜健號」編入北韓人民軍海軍東海艦隊，以及東海地區海軍基地建設持續推進，北韓將在海上與水下領域進一步行使自身主權。

金正恩表示，北韓長期面臨安全威脅，而周邊海域更是最直接的焦點區域，「姜健號」正式部署東部海域的消息，將向敵對勢力發出明確訊號。他重申北韓將依據自衛權採取必要措施應對外部威脅，並指北韓海軍正朝著核武裝化邁進，北韓將持續強化「強大且可靠的核戰爭威懾力量」，並推動核作戰體系朝向多樣化與高效率方向發展。金正恩並稱，「姜健號」已成為國家核武力應戰體系的一部分，一旦接獲命令，將能隨時對敵人展開「毀滅性報復打擊」。但官媒朝中社的報道並未提及該艦是否實際配備核武。