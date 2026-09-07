俄烏戰爭｜美兩特使首訪基輔晤澤連斯基　俄羅斯：不排除三方會談惟言之尚早

斡旋俄烏停火的美國總統特使威特科夫和總統特朗普女婿庫什納，日前到訪莫斯科與俄羅斯總統普京會晤後，周日(6日)轉抵烏克蘭首次官式訪問首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會晤。澤連斯基會後讚揚會談內容「非常實質」，並表示烏克蘭已準備好舉行三方會談。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周一表示，不排除俄、烏和美國恢復三方會談，但舉行時間和地點仍言之尚早。
美國過去6個月將焦點放在伊朗戰事上，對俄烏戰事的斡旋陷停頓。在伊朗問題無望立即解決，美方恢復推動俄烏停戰，威特科夫和庫什納接連兩天先訪俄再到烏克蘭，惟仍未有突破性進展。莫斯科和基輔的核心要求仍相互矛盾，尤其是在領土讓步問題上，凸顯達成協議的困難。庫什納承認有關挑戰，並表示美國正在「幕後」努力創造達成協議的條件，說「這是一個非常非常棘手的問題，但我們會盡力而為」。
俄烏戰爭｜澤連斯基：烏東頓巴斯是這場戰爭關鍵
澤連斯基周日與威特科夫和庫什納舉行了三輪會談，最後一輪邀請英國、法國和德國的國家安全顧問參與。澤連斯基會後與庫什納兩人舉行了記者會，他指雙方討論的內容涵蓋了烏克蘭的防空需求，包括「愛國者」導彈系統，以及在寒冷冬季來到之前，涵蓋防空和能源基礎設施的冬季援助計劃，因為預計俄羅斯將再次轟炸烏克蘭的電網。澤連斯基又表示，基輔正尋求美國在有關方面提供「大量」支持，也希望得到歐洲夥伴的支持。他承認烏東頓巴斯是這場戰爭關鍵所在。俄羅斯控制了頓巴斯大部分地區，一直要求烏方撤出在該處仍控制的城鎮，但烏克蘭拒絕，理由是他們仍守得住。
俄烏戰爭｜基輔民眾望美特使帶來和平
威特科夫則提到，上周六到訪莫斯科「聽到了一些新想法」，但沒有詳細說明；他們亦希望美國斡旋的新一輪俄烏會談可「很快」宣布舉行。威特科夫又說，在莫斯科取得了很大進展，而與烏方的會談令人十分鼓舞。他與庫什納曾多次以和平特使的身份到訪莫斯科，但周日是他們首次以美國談判代表的身份訪問基輔。基輔最近數周受到俄羅斯猛烈空襲，一些居民對兩人的斡旋抱有希望。一名退伍軍人說，「這個問題可在瞬間解決。我們想要和平。我親身經歷過戰爭，所以我知道戰爭是怎樣。我們需要和平，因為別無他法。」