俄烏戰爭｜美兩特使首訪基輔晤澤連斯基　俄羅斯：不排除三方會談惟言之尚早

斡旋俄烏停火的美國總統特使威特科夫和總統特朗普女婿庫什納，日前到訪莫斯科與俄羅斯總統普京會晤後，周日(6日)轉抵烏克蘭首次官式訪問首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會晤。澤連斯基會後讚揚會談內容「非常實質」，並表示烏克蘭已準備好舉行三方會談。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周一表示，不排除俄、烏和美國恢復三方會談，但舉行時間和地點仍言之尚早。

美國過去6個月將焦點放在伊朗戰事上，對俄烏戰事的斡旋陷停頓。在伊朗問題無望立即解決，美方恢復推動俄烏停戰，威特科夫和庫什納接連兩天先訪俄再到烏克蘭，惟仍未有突破性進展。莫斯科和基輔的核心要求仍相互矛盾，尤其是在領土讓步問題上，凸顯達成協議的困難。庫什納承認有關挑戰，並表示美國正在「幕後」努力創造達成協議的條件，說「這是一個非常非常棘手的問題，但我們會盡力而為」。