英15名警員度假竟變「淫亂派對」兩警涉性侵及襲擊被捕

倫敦警察廳爆出警員外遊醜聞。英媒報道，15名來自同一警署的休班警員，今年6月到匈牙利布達佩斯度假，期間疑爆發涉及多人的「淫亂派對」事件。一名女警報稱遭兩名男同袍分別襲擊及性侵。兩名涉案警員其後被捕，現已獲准保釋及停職。

據報，涉事一行15名年輕警員當時入住一間透過Airbnb租住的大宅，部分人本身已有親密關係。在一次醉酒狂歡後，多名警員發生性行為，其間有女警指控遭同袍不當對待。

女警稱遭男同袍拉入房間

報道指，其中一名男警涉嫌捉住該名女警手臂，將她帶到自己房間，因此涉嫌普通襲擊；她報稱其後遭另一名男警性侵。