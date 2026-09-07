英15名警員度假竟變「淫亂派對」兩警涉性侵及襲擊被捕

倫敦警察廳爆出警員外遊醜聞。英媒報道，15名來自同一警署的休班警員，今年6月到匈牙利布達佩斯度假，期間疑爆發涉及多人的「淫亂派對」事件。一名女警報稱遭兩名男同袍分別襲擊及性侵。兩名涉案警員其後被捕，現已獲准保釋及停職。
據報，涉事一行15名年輕警員當時入住一間透過Airbnb租住的大宅，部分人本身已有親密關係。在一次醉酒狂歡後，多名警員發生性行為，其間有女警指控遭同袍不當對待。
女警稱遭男同袍拉入房間
報道指，其中一名男警涉嫌捉住該名女警手臂，將她帶到自己房間，因此涉嫌普通襲擊；她報稱其後遭另一名男警性侵。
消息人士透露，倫敦警察廳對事件感到相當尷尬，消息人士直言「竟然會發生這種事，實在令人難以置信」，又稱當局已展開內部調查，以查明整個旅程期間到底發生過甚麼事。
另有消息指，同行人士之中包括數名警長，他們現時亦正接受查問，消息人士批評他們未有作出適當監督。倫敦警察廳向《每日郵報》證實，兩名現職警員已被捕，其中一名隸屬中央北部指揮部(Central North Command)的警員於8月31日因涉嫌襲擊被捕；另一名同屬該部門的警員則於9月3日因涉嫌性侵被捕。
警方表示，涉案事件據報發生於今年6月的布達佩斯之旅，兩名警員目前均已獲准保釋並被停職。警方強調，案件調查仍在進行，由於情況複雜，仍需進一步蒐證，又指所有涉及警員刑事罪行或行為失當的指控，都會以最嚴肅態度處理。
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