英國王室｜英王發信表明　哈里夫婦不會再履行王室職務

英王查理斯三世(King Charles III)周一(7日)發出信函，明確指出上月返回英國定居的哈里王子同妻子梅根，不會再履行王室職務，不得參與任何官方活動，仍然不能使用「殿下」的頭銜，是普通公民。

信件由宮務大臣代英王發出，已發送給哈里的團隊、政府部門、軍方，以及在全國各地代表英王的郡尉，信中指出，身為蘇塞克斯公爵和公爵夫人的哈里夫婦，已於2020年1月卸任王室公職，「不再是履行王室職責的成員」。