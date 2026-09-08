英國王室｜英王發信表明　哈里夫婦不會再履行王室職務

英王查理斯三世(King Charles III)周一(7日)發出信函，明確指出上月返回英國定居的哈里王子同妻子梅根，不會再履行王室職務，不得參與任何官方活動，仍然不能使用「殿下」的頭銜，是普通公民。
信件由宮務大臣代英王發出，已發送給哈里的團隊、政府部門、軍方，以及在全國各地代表英王的郡尉，信中指出，身為蘇塞克斯公爵和公爵夫人的哈里夫婦，已於2020年1月卸任王室公職，「不再是履行王室職責的成員」。
是否批准警方為哈里一家提供保護成關注
信中指出，兩人此一身份賦予他們在經濟獨立、隱私保護方面有更大的個人自由，王室將繼續充分尊重他們的這一身份。兩人在英出席的慈善活動，僅屬個人事務，是以私人身份進行，並不代表王室。信中又指任何官方及政府部門在接待兩人時如有疑問，尤其是需要動用公帑時，都應直接聯繫白金漢宮。有報道指，哈里同梅根一直爭取恢復以公帑，由警方為他們提供保護，有關保護在兩人放棄王室職務後被取消。王室與貴賓執行委員會將決定，是否批准警方為哈里一家提供全天候保護。
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